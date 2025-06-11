CANAL RCN
Colombia Video

Exmilitar mató a tiros a su esposa, a su hijo y se quitó la vida en una pizzería de Pasto, Nariño

La mujer estuvo cinco días luchando por su vida en una UCI, pero no resistió a la gravedad de las heridas de los disparos la noche de Halloween.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
07:04 a. m.
La tragedia que ocurrió en Pasto la noche de Halloween, el pasado 31 de octubre, donde un militar en retiro atacó a disparos su esposa y a su hijo, en una pizzería de la ciudad de Pasto, en Nariño, continúa dejando dolor.

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Magda Patricia Muñoz, la mujer se encontraba en estado crítico después de ser atacada por el hombre que sería su expareja sentimental.

En el lugar de los hechos murió su propio hijo, a quien también le disparó en repetidas oportunidades.

Murió la esposa del militar (r) que mató a su hijo y se suicidó en Pasto

El militar disparó indiscriminadamente contra de su esposa, identificada como Magda Patricia y contra de su hijo de 34 años, quien había salido con su mamá a celebrar Halloween.

El hijo murió en el sitio, mientras que la mujer permaneció cinco días hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos y, lamentablemente, falleció en las últimas horas.

Los hechos habrían ocurrido en el interior de un reconocido establecimiento comercial de Pasto, frente a la mirada de muchas personas que se encontraban en el lugar.

El militar retirado se quitó la vida después de cometer el doble crimen

De acuerdo con los reportes de las autoridades y las declaraciones de los testigos, el hombre, tras cometer el asesinato de su familia, salió de establecimiento.

Minutos más tarde se quitó la vida con la misma arma con la que le disparó a su esposa y a su hijo.

