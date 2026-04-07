Explosión de un tanque de alcohol dejó un herido con 50% de su cuerpo con graves quemaduras

Dos emergencias simultáneas sacudieron este martes 7 de abril la ciudad de Bogotá, dejando un saldo de 18 personas heridas en distintos en los sectores de Kennedy y Suba.

Las autoridades distritales iniciaron investigaciones para determinar las causas que originaron ambas emergencias.

En el caso de la explosión en Kennedy, se están analizando las condiciones de seguridad de la fábrica y el cumplimiento de protocolos en el manejo de sustancias inflamables como el alcohol.

Respecto al accidente de Transmilenio, las autoridades de tránsito trabajan en el esclarecimiento de las circunstancias que llevaron a la colisión entre los dos buses articulados, mientras se evalúa el estado técnico de los vehículos involucrados.

Así fue la grave explosión de un tanque de alcohol en Kennedy

La primera emergencia se registró en una fábrica de cosméticos para mascotas ubicada en el sector de Floralia, en Kennedy, donde la aparente explosión de un tanque de alcohol dejó tres trabajadores heridos.

Un hombre de 30 años resultó con quemaduras en el 50% de su cuerpo, convirtiéndose en el caso más grave del incidente.

Otras dos personas de 33 y 54 años también sufrieron quemaduras de consideración.

Los tres afectados fueron trasladados de inmediato al Hospital de Kennedy, donde se encuentran recibiendo atención médica.

Las autoridades distritales mantienen seguimiento permanente al estado de salud de los heridos, mientras continúa la evaluación de los daños estructurales en las instalaciones de la bodega.

Accidente de dos buses en Suba deja 15 heridos, uno en estado crítico

El segundo incidente ocurrió en la estación 21 Ángeles de Transmilenio, en la localidad de Suba, donde un bus articulado impactó contra otro vehículo del mismo sistema de transporte masivo.

El choque dejó 15 usuarios heridos, entre ellos dos menores de edad, quienes presentaron diversas contusiones.

Los pasajeros afectados fueron distribuidos en varios centros hospitalarios*de la ciudad para recibir atención médica.

Transmilenio informó oficialmente sobre el incidente y reveló que una persona se encuentra en estado crítico.

En su pronunciamiento, la empresa señaló: "Estamos prestos a colaborar con las autoridades competentes para esclarecer las causas del siniestro vial".