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Explosivo de alto poder cayó sobre el techo de una vivienda en El Plateado y no estalló: así lo hallaron

El artefacto, lanzado por dron días antes, obligó a evacuar a toda la comunidad.

Noticias RCN

abril 23 de 2026
01:30 p. m.
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La situación de orden público sigue siendo crítica en el departamento del Cauca, donde la población continúa expuesta a hechos de violencia.

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Un reciente hallazgo dejó en evidencia el nivel de riesgo en el que viven los habitantes, tras descubrir un explosivo de alto poder en el techo de una vivienda.

Hallaron tatuco que no explotó sobre el techo de una vivienda en El Pateado

El hecho ocurrió en la cabecera corregimental de El Plateado. Allí, un artefacto explosivo tipo tatuco, que habría sido lanzado por un dron días antes, terminó incrustado en el cielo raso de una casa.

Según la información preliminar, el ataque iba dirigido contra la fuerza pública, pero el dispositivo no detonó.

El explosivo permaneció en el lugar sin ser detectado hasta que, en las últimas horas, un nuevo sobrevuelo, esta vez de la fuerza pública, permitió ubicarlo con precisión sobre la vivienda.

¿Cómo hicieron para retirar el explosivo del techo de la vivienda?

Tras el hallazgo, las autoridades activaron un operativo de emergencia. Primero evacuaron a los habitantes del sector para reducir el riesgo y, posteriormente, ingresaron técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional de Colombia para asegurar la zona.

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El comandante de la operación Perseo en El Plateado, Pedro Villamil, explicó:

De manera inmediata se despliegan nuestros técnicos en explosivos que realizaron el aseguramiento del área, la desactivación y destrucción del explosivo, evitando una posible tragedia y protegiendo a las familias del sector.

Gracias a este procedimiento, el artefacto fue desactivado y destruido de manera controlada, evitando víctimas.

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