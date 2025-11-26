CANAL RCN
Explotan un carro bomba en la vía Panamericana que dejó tres heridos

Disidencias de las Farc detonaron artefacto explosivo de gran magnitud en municipio de Patía, en la ruta entre Popayán y Pasto.

noviembre 26 de 2025
09:55 p. m.
La vía Panamericana en el departamento del Cauca fue escenario este 26 de noviembre de un nuevo ataque terrorista cuando disidencias de las Farc detonaron un carro bomba al paso de varios vehículos en el municipio de Patía.

El atentado dejó tres personas heridas y un vehículo militar completamente incinerado.

El artefacto explosivo de gran poder fue activado en la vereda Carmelito, en el tramo de la vía Panamericana que conecta a Popayán con Pasto, específicamente en jurisdicción del municipio de Patía, sur del Cauca.

Disidencias de las Farc activaron un carro bomba en la vía Panamericana

Las autoridades militares atribuyeron la responsabilidad del ataque a integrantes de la estructura Carlos Patiño, vinculado a las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Entre las víctimas del atentado se encuentran un soldado, un civil y otra persona que resultaron heridas por la detonación. Este artefacto afectó un vehículo tipo tractomula del Ejército Nacional, confirmaron las autoridades militares.

Además del vehículo militar incinerado, otro camión tipo tractomula resultó igualmente destruido por la explosión.

La crítica situación de violencia en la vía Panamericana

El tramo de 27 kilómetros entre El Bordo y El Estrecho se ha convertido en un punto crítico de seguridad en la región.

Según registros oficiales, en lo que va de 2025, esta zona ha sido blanco de al menos nueve ataques terroristas y una docena de incursiones y retenes ilegales, situación que mantiene atemorizada a la población que transita por esta importante arteria vial.

Las personas que utilizan regularmente la vía Panamericana han expresado su preocupación por la inseguridad persistente en el corredor.

Las promesas de militarización y recuperación del control de esta ruta internacional, que conecta a Colombia con Ecuador, no se han materializado efectivamente según la percepción de quienes transitan diariamente por la zona.

