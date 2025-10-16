CANAL RCN
Estos son los bienes que adquirió alias El Gordo a punta de una red de extracción ilícita de minerales en Chocó

Lideraba una red de extracción ilícita de minerales en el Medio Atrato y sobornaba a miembros de la fuerza pública para proteger sus operaciones.

Extinción de dominio a bienes de El Gordo
Foto: Fiscalía

octubre 16 de 2025
12:46 p. m.
La Fiscalía adelantó un operativo en el que impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 17 bienes relacionados con Néstor Mosquera Arboleda, conocido como El Gordo.

Las propiedades estarían vinculadas a una red de minería ilegal que habría devastado zonas del Medio Atrato, en Chocó, y contaminado los ríos con sustancias tóxicas.

¿Qué hacía alias El Gordo en Chocó?

Según los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, él sería uno de los principales articuladores de la explotación ilícita de minerales en esa región del país.

Su estructura habría operado mediante el uso de maquinaria pesada para la extracción de oro, generando afectaciones al medioambiente y dejando rastros de contaminación por sustancias químicas vertidas en los afluentes del Atrato.

Estos son los bienes que adquirió alias El Gordo

Las autoridades establecieron que las ganancias obtenidas de esta actividad ilegal fueron destinadas a la adquisición de bienes raíces en diferentes sectores de Quibdó, específicamente en los barrios Jardín, Obrero, La Cascorba y Suba.

Estos predios, valorados en más de 1.800 millones de pesos, habrían sido registrados a nombre de familiares y personas cercanas a El Gordo con el propósito de ocultar el origen ilícito del dinero y dar apariencia de legalidad a sus operaciones.

La Fiscalía determinó que existía una trazabilidad financiera que permitió seguir el rastro de los recursos provenientes de la minería ilegal hasta su conversión en activos inmobiliarios.

Además, se investiga si el señalado habría pagado dádivas a miembros de la fuerza pública para que encubrieran las actividades ilícitas y permitieran el libre desarrollo de la extracción de minerales en la zona.

