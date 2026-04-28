Niña de seis años pidió auxilio por el crimen de su madre en Suba, al parecer, a manos de su pareja

En las últimas horas, en el barrio Villa Cindy, de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, una joven de 23 años, identificada como Blancaniris, fue hallada sin vida en circunstancias que son materia de investigación y que apuntan, preliminarmente, a un posible caso de violencia intrafamiliar.

La hija mayor de la mujer pidió auxilio a una vecina al notar que su mamá no despertaba. Al llegar a la vivienda, la mujer se dio cuenta que la joven no tenía signos vitales.

Las autoridades que atendieron el caso habrían encontrado en el cuerpo de la víctima señales de violencia, como golpes, moretones y posibles signos de asfixia, lo que refuerza la hipótesis de un ataque.

Capturaron a la pareja de la joven que habría sido asfixiada

El compañero sentimental de la víctima fue capturado por las autoridades. Según versiones preliminares, el hombre habría intentado desviar la atención asegurando que el hecho se trató de un intento de robo en la vivienda.

Las primeras hipótesis señalan que el crimen podría estar relacionado con un episodio de celos, al parecer, el hombre no le permitía salir, trabajar o estudiar, incluso los niños estaban desescolarizados para evitar que se moviera de la vivienda.

Se maneja la versión de que los menores habrían estado presentes durante lo ocurrido. Aunque no se han entregado detalles oficiales sobre lo que presenciaron, las versiones apuntan a que los niños habrían sido testigos del hecho.

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Niña de seis años alertó el crimen de su madre

La reacción de la niña fue determinante para que se conociera el atroz caso. Según la información conocida, la menor habría sido la primera en notar que su madre no despertaba.

Su testimonio inicial permitió activar la cadena de atención. Al llegar al lugar, los investigadores encontraron en el cuerpo de la víctima señales que apuntan a un acto violento.

Golpes, moretones y posibles signos de asfixia hacen parte de los hallazgos preliminares, lo que refuerza la hipótesis de que la joven fue atacada antes de morir.