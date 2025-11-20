CANAL RCN
Colombia Video

Asesinaron dentro de su carro al médico Gian Carlos Gómez, en vía pública de Cartagena

El reconocido médico, además de ejercer su profesión tenía otros negocios alternos. Sus familiares asefuran que no tenía enemigos.

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
02:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Autoridades en Cartagena investigan el homicidio de Gian Carlos Gómez, un médico de 35 años quien murió a manos de sicarios, mientras movilizaba en su vehículo luego de terminar su jornada laboral.

Revelan qué pasó con los bienes de Mauricio Leal, quien también estuvo incluido en la Lista Clinton
RELACIONADO

Revelan qué pasó con los bienes de Mauricio Leal, quien también estuvo incluido en la Lista Clinton

El CTI de la Fiscalía se nombró un equipo especializado para adelantar esta investigación y sabemos que se centra sobre todo en recopilar información alrededor de la avenida principal del barrio El Campestre, donde ocurrió el atentado.

Las autoridades revisan minuciosamente el registro de las cámaras de seguridad de la zona para tratar de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que ocurrieron los hechos.

Bajaron al conductor y se llevaron al hijo de Giovanny Ayala con su mánager: revelan detalles del secuestro
RELACIONADO

Bajaron al conductor y se llevaron al hijo de Giovanny Ayala con su mánager: revelan detalles del secuestro

¿Quién era Gian Carlos Gómez, el médico asesinado en Cartagena?

Los familiares del médico Gian Carlos Gómez piden a las autoridades celeridad en este proceso de investigación, pero sobre todo que se haga justicia.

Para la familia del joven médico, quien además tenía varios negocios, lo que ocurrió en la vía principal del barrio El Campestre, en Cartagena, no tiene explicación. Gian Carlos Gómez no solo no tenía amenazas, sino que era reconocido por ser un hombre tranquilo y solidario, así lo confirmó Jonathan Ortiz, primo del médico:

Nunca nos habló de amenazas ni de extorsiones. Él estaba totalmente tranquilo.

Sara Gabriela, sobreviviente del vehículo arrastrado por quebrada en Silvania, contó cómo fue la tragedia
RELACIONADO

Sara Gabriela, sobreviviente del vehículo arrastrado por quebrada en Silvania, contó cómo fue la tragedia

Los asesinos del doctor Gian Carlos Gómez se movilizaba en motocicleta

Las autoridades que llegaron minutos después del atentado y revisaron las cámaras de seguridad del sector para poder identificar y tratar de ubicar a los responsables que huyeron a bordo de una motocicleta. El general Yecid Pena, comandante de la Policía de Cartagena, reveló otros detalles de la investigación:

Todos esos elementos materiales probatorios en el marco de los actos urgentes están en recolección. Sí se pudo establecer que hay unos elementos que por reserva, por lo prematuro del caso, están siendo investigados.

La madre del doctor Gómez, quien ahora se concentra en cuidar a su nieta de cinco años, pidió a las autoridades celeridad en la investigación y que se haga justicia.

Sin mediar palabra, sicarios asesinaron a sangre fría a hombre en una calle de Bogotá
RELACIONADO

Sin mediar palabra, sicarios asesinaron a sangre fría a hombre en una calle de Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Guaviare

Revelan impactantes detalles del bombardeo en Guaviare: ¿qué descubrieron en el lugar y quiénes estaban?

ONU

Cada 20 horas un menor de edad es reclutado por grupos armados en Colombia: alertan la ONU y Unicef

Incendios

Incendio arrasó cinco casas y dejó a siete familias en la calle en Tumaco

Otras Noticias

Artistas

Samantha, mencionada por Pirlo en la polémica 'tiradera' a Blessd, rompió el silencio: esto dijo

La influencer reaccionó con dos videos en su cuenta de TikTok. Estos son los detalles.

Alfredo Arias

Alfredo Arias explicó por qué se niega a jugar contra Nacional en Manizales

Alfredo Arias, técnico de Junior de Barranquilla, se negó públicamente a jugar contra Nacional en Manizales.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Cuidado personal

Dormir la siesta vuelve a ser protagonista: la ciencia analiza este hábito y sus efectos en la salud

Estados Unidos

¿Exceso o protocolo?: inspectora derrama cloro en puesto de tacos en Colorado y genera indignación