Asesinaron dentro de su carro al médico Gian Carlos Gómez, en vía pública de Cartagena

Autoridades en Cartagena investigan el homicidio de Gian Carlos Gómez, un médico de 35 años quien murió a manos de sicarios, mientras movilizaba en su vehículo luego de terminar su jornada laboral.

El CTI de la Fiscalía se nombró un equipo especializado para adelantar esta investigación y sabemos que se centra sobre todo en recopilar información alrededor de la avenida principal del barrio El Campestre, donde ocurrió el atentado.

Las autoridades revisan minuciosamente el registro de las cámaras de seguridad de la zona para tratar de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que ocurrieron los hechos.

¿Quién era Gian Carlos Gómez, el médico asesinado en Cartagena?

Los familiares del médico Gian Carlos Gómez piden a las autoridades celeridad en este proceso de investigación, pero sobre todo que se haga justicia.

Para la familia del joven médico, quien además tenía varios negocios, lo que ocurrió en la vía principal del barrio El Campestre, en Cartagena, no tiene explicación. Gian Carlos Gómez no solo no tenía amenazas, sino que era reconocido por ser un hombre tranquilo y solidario, así lo confirmó Jonathan Ortiz, primo del médico:

Nunca nos habló de amenazas ni de extorsiones. Él estaba totalmente tranquilo.

Los asesinos del doctor Gian Carlos Gómez se movilizaba en motocicleta

Las autoridades que llegaron minutos después del atentado y revisaron las cámaras de seguridad del sector para poder identificar y tratar de ubicar a los responsables que huyeron a bordo de una motocicleta. El general Yecid Pena, comandante de la Policía de Cartagena, reveló otros detalles de la investigación:

Todos esos elementos materiales probatorios en el marco de los actos urgentes están en recolección. Sí se pudo establecer que hay unos elementos que por reserva, por lo prematuro del caso, están siendo investigados.

La madre del doctor Gómez, quien ahora se concentra en cuidar a su nieta de cinco años, pidió a las autoridades celeridad en la investigación y que se haga justicia.