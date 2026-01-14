Falleció a los 91 años Alfonso Castellanos, referente del periodismo colombiano

El periodismo colombiano perdió este miércoles a una de sus voces más emblemáticas. Alfonso Castellanos, reconocido por su trayectoria en la radio, la televisión y la prensa, murió a los 91 años en Santa Marta.

“Mi padre, Alfonso Castellanos, uno de los periodistas más importantes de este país y uno de los hombres que transformó la radio, la televisión y la prensa en Colombia, murió esta tarde en Santa Marta a los 91 años. ¡Hasta siempre viejo amado!”, informó su hijo, el también periodista Juan Jacobo Castellanos, a través de su cuenta de X.

Una vida dedicada a la comunicación

Nacido el 24 de diciembre de 1934 en Málaga, Santander, Castellanos inició su carrera en el diario El Liberal. Su disciplina y talento lo llevaron a ocupar cargos de relevancia, como editor en El Siglo, donde se consolidó como una figura respetada dentro del gremio y entre líderes políticos de la época.

Su estilo cercano y pedagógico lo convirtió en referente de la radio y la televisión. Es recordado por el programa Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, en el que consultaba a expertos para responder preguntas de la audiencia y acercar el conocimiento a la población.

Coberturas históricas y legado

Uno de los hitos más destacados de su carrera ocurrió en 1969, cuando transmitió en vivo durante 11 horas la llegada del hombre a la Luna. Castellanos narró cada detalle de ese acontecimiento histórico, llevando la emoción del suceso a los hogares colombianos y demostrando su rigor y compromiso con la información en tiempo real.

Su legado permanece como símbolo de un periodismo que buscó educar, informar y acompañar a la ciudadanía en los momentos más trascendentales del siglo XX.