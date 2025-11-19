CANAL RCN
Colombia Video

"No les importó que murieran": hermana de joven asesinado durante bombardeo en Guaviare

Noticias RCN conoció el doloroso testimonio de la hermana de uno de los jóvenes que murieron tras un bombardeo militar en Guaviare.

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
01:25 p. m.
El reciente bombardeo en el departamento de Guaviare ha dejado un saldo de 20 personas fallecidas, entre ellas siete menores de edad, desatando un debate nacional sobre la responsabilidad del Estado y las consecuencias del conflicto armado en poblaciones vulnerables.

Doloroso testimonio de la hermana de uno de los jóvenes muertos en Guaviare

Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 16 años que, según testimonios de su familia, había sido reclutado apenas tres meses antes del operativo militar.

Su hermana, en diálogo con este medio, relató el dolor de su pérdida: "Éramos apenas dos hermanos, él y yo, éramos dos niños. Él era un muchacho que estudiaba, éramos muy apegados los dos, éramos inseparables".

La familia del menor vivió semanas de incertidumbre hasta confirmar la trágica noticia a través de redes sociales.

“Cuando miré Facebook, miré la lista y pues apareció ahí mi hermano”, expresó la hermana del adolescente, describiendo el momento en que conoció lo que califica como "la peor noticia de su vida".

El caso ha generado un profundo cuestionamiento sobre los protocolos de las operaciones militares cuando hay presencia de menores de edad.

La hermana del joven fallecido envió un fuerte reclamo al Gobierno Nacional. “En ese momento sabían que había menores de edad ahí y aun así no le importó que murieran todos esos jóvenes, no solo mi hermano”.

Las historias de las familias afectadas revelan la complejidad del conflicto armado en zonas rurales del país, donde el reclutamiento forzado de menores continúa siendo una realidad.

El adolescente fallecido estudiaba y mantenía una estrecha relación con su familia antes de su reclutamiento, según los testimonios recogidos.

Familia de joven asesinado durante bombardeo en Guaviare pide respuesta del Gobierno

Actualmente, la familia aguarda el traslado del cuerpo al departamento de Guaviare, mientras el país continúa exigiendo explicaciones y determinación de responsabilidades por parte de las autoridades competentes.

El caso se suma a las voces que demandan claridad sobre las circunstancias del bombardeo y los protocolos seguidos durante la operación militar.

