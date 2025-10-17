CANAL RCN
Famisanar responde a denuncia de paciente que esperó durante horas para ser atendida en urgencias de salud mental

La EPS recordó a sus pacientes que cuenta con una red de urgencias en salud mental y una red ambulatoria de atención psicológica y psiquiátrica.

Foto: Redes sociales

octubre 17 de 2025
01:00 p. m.
La denuncia de Ana María Martín llegó a manos de la EPS Famisanar, luego de que, el día Día internacional de la salud mental, estuviera esperando durante horas para ser atendida en un centro asistencial de Bogotá y, finalmente, solicitara su salida voluntaria sin pasar por psiquiatría, ante los tiempos de espera y la supuesta falta de personal.

En un comunicado de prensa, la entidad informó que, al conocer el caso, “activó de inmediato sus protocolos internos para garantizar la atención requerida por parte de la afiliada”.

Aunque ese día, un médico general que abrió el caso fue su único contacto con el personal de salud, Famisanar logró contactarse con “con la madre de la afiliada, informándole sobre el inicio de la gestión para la asignación de citas médicas”.

Martín se enfrentó a múltiples barreras el día que requirió de atención prioritaria:

En su denuncia, compartida en redes, la paciente informó que, ante una crisis, se comunicó con la línea 106 y luego de intentar en varios hospitales, finalmente, la recibieron un centro asistencial en el que esperó durante horas sin ser atendida:

“Estuve en una camilla, en el suelo, esperando a ser atendida, pero no había atención por psiquiatría, así que opté por solicitar mi salida voluntaria. Llevaba ocho horas esperando a que alguien me atendiera y, a duras penas, me visitó un médico general y remitió mi historia clínica”.

Durante el tiempo en que estuvo esperando, vio como otros pacientes con problemas de salud mental fueron amarrados, sin que un especialista se acercara para tratarlos. “Es muy irónico, porque se habla de conmemorar el día de la salud mental, pero en Colombia, la atención prioritaria a urgencias psicológicas no existe. Ese día estábamos cinco o seis personas esperando atención de salud mental”, lamentó.

Para evitar que otros pacientes se enfrenten a situaciones similares, Famisanar compartió su red de atención en salud mental:

La EPS, según informó, cuenta con una red de urgencias en salud mental de la que forman parte: el Hospital Simón Bolívar, el Hospital Santa Clara, el Hospital El Tunal, la red de urgencias de Cafam y la red de urgencias de Colsubsidio.

Además, tiene una red ambulatoria de atención psicológica y psiquiátrica en la IPS Consorcio Clínica Emanuel, IPS Fray Bartolome, IPS Unitox, Cafam, Colsubsidio, NP Medical, Subred Centro Oriente, Subred Sur Occidente, Subred Sur, Subred Norte y Mental Health.

