Homicida suelto habría propinado más de 30 puñaladas a su pareja en Soacha: hay otras víctimas

Las autoridades intentan seguirle la pista a un hombre, de nacionalidad ecuatoriana, que habría apuñalado a su pareja, Nelsy Muñoz, de 43 años, hasta causarle la muerte, en el vecino municipio de Soacha.

Ocurrió en la vereda Panamá, en donde iniciaron una discusión frente al hijo de la estilista y decidieron continuarla a puerta cerrada. Pasados unos minutos, el joven sintió a necesidad de revisar cómo se encontraba su madre y la encontró desangrándose en la habitación.

El hombre con el que Nelsy tenía una relación desde hace dos meses, le habría propinado 34 puñaladas antes de escapar por el tejado, pero no es el primer homicidio en el que estaría involucrado.

Hijo de la víctima recordó con dolor lo ocurrido:

En diálogo con Noticias RCN, Stiven Muñoz, hijo de Nelsy, lamentó que “ni siquiera” alcanzara “a llegar a urgencias, ni al hospital, ni nada. Por cuenta de las heridas, no alcanzó a llegar al hospital para que la atendieran”.

Al entrar en la habitación en la que habían estado discutiendo notó que “él ya no estaba” y su madre, según comentó “llevaba entre 10 y 15 minutos desangrándose”.

Autoridades intentan dar con el paradero del homicida:

El alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez, ofreció 20 millones de pesos por información que conduzca a la captura del presunto homicida y las autoridades informaron que ya iniciaron las labores judiciales pertinentes”.

Sin embargo, el miedo persiste, debido a que el agresor estaría involucrado en un homicidio doble ocurrido en septiembre de este año, en el municipio.

De acuerdo con información revelada por Stiven a este medio, “sospechaba o algo del man y lo mató. Era un barbero y lo mató de celos”, en hechos que aún son materia de investigación.

Las autoridades invitaron a compartir cualquier información sobre el presunto homicida a través de las líneas de atención de Fiscalía o Policía.