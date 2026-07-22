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Colombia

Imputan a contratistas vinculados a presuntas irregularidades en el mantenimiento de helicópteros MI-17

Según la Fiscalía, hubo un posible direccionamiento para favorecer a la empresa norteamericana Vertol System.

Helicópteros MI-17.
Helicópteros MI-17. Foto: Ejército.

Noticias RCN

julio 22 de 2026
09:08 p. m.
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Se conocieron detalles acerca de la audiencia de imputación contra los contratistas vinculados a presuntas irregularidades en contratos por 32 millones de dólares para el mantenimiento de los helicópteros MI-17.

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La Fiscalía sostuvo que hubo un posible direccionamiento para favorecer a una empresa norteamericana, conocida como Vertol. Para el ente acusador, los contratistas supuestamente habrían participado en una colaboración delictiva.

Investigan presunto direccionamiento del contrato

De acuerdo con la investigación, el contrato se habría celebrado pese a tener varias supuestas irregularidades, entre estas, que la empresa no habría cumplido con los requisitos técnicos y documentos necesarios.

También se menciona la entrega de un anticipo por 16 billones de pesos sin que luego se cumpliera el contrato. A los contratistas los imputaron por falsedad ideológica en documento público, tráfico de influencias, prevaricato por acción y peculado por apropiación. Ninguno fue aceptado.

Cronología de los hechos

A mediados de octubre de 2024, el Ministerio de Defensa envió cotizaciones a tres empresas, incluyendo a Vertol System. En aras de avanzar con la contratación, las autoridades colombianas hicieron una visita técnica a las instalaciones de la compañía en Florida.

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En ese momento, se concluyó que no tenía las capacidades para el overhaul (mantenimiento completo). No obstante, el proceso siguió y en diciembre, la empresa se comunicó con la Autoridad Aeronáutica de Ucrania para certificarse.

Antes de que llegara la prescripción del contrato, hubo un informe con el que se corroboró la falta de capacidades. Sin embargo, esto no fue impedimento, pero las alertas ya se estaban encendiendo.

A lo largo de 2025, hubo modificaciones al contrato y el pago anticipado mencionado anteriormente se efectuó el 15 de abril. Para julio, hace un año, solamente se había ejecutado el 8 % del contrato; cuando debía tener más avances.

Tras estos hechos, el Ministerio de Defensa inició un proceso de incumplimiento y la Procuraduría requirió a la cartera para dar información acerca de qué medidas se estaban tomando.

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