¿Por qué el caso de Miguel Uribe será juzgado como homicidio agravado y no como magnicidio?

Con la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, registrada en la madrugada del lunes 11 de agosto, la investigación llevada por la Fiscalía se modifica: de tentativa de homicidio a homicidio agravado.

Sin embargo, llama la atención que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se refiriera al caso como el "magnicidio" de un congresista. En un comunicado, compartido en las redes de la entidad, manifestó:

“Desde la tarde del sábado 7 de junio de 2025, la Fiscalía General de la Nación ha desplegado todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación. El autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe, ya responden ante la justicia”.

¿Qué es magnicidio y por qué el caso de Miguel Uribe se califica como homicidio agravado?

El término magnicidio se refiere a la muerte violenta de una persona que destaca por su cargo o poder. Un delito que, a diferencia del genocidio o feminicidio, no se encuentra tipificado por el Código Penal colombiano.

Es esa la razón de que los implicados en la muerte del precandidato presidencial se enfrenten al delito de homicidio agravado por al menos dos circunstancias del Código Penal en su artículo 104:

“Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, Defensor de Derechos Humanos, miembro de una organización política o religiosa en razón de ello” y “(si se comete) por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil”.

No hay que olvidar que alias Tianz, el menor de 14 años que disparó en seis oportunidades contra Uribe Turbay, se explicó: “lo hice por plata, por mi familia”, cuando fue capturado a contados metros del lugar del atentado.

Fiscalía se compromete a seguir trabajando en la investigación: ya van seis capturados

Por tratarse de un menor de edad, la pena máxima que podría recibir es la privación de la libertad durante 8 años, pero la Fiscalía se comprometió a seguir investigando y dar con los determinadores del crimen, para llevarlos ante las autoridades, junto a los seis capturados por participar en la preparación del crimen:

“Continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional”.