Las últimas palabras de Miguel Uribe antes del atentado que le quitó la vida

La trágica muerte de Miguel Uribe Turbay conmocionó al país, y en las últimas horas ha cobrado especial relevancia un fragmento de su último discurso.

Antes de ser víctima de un atentado en el barrio Modelia de Bogotá, el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático pronunció unas palabras que, en retrospectiva, resultaron impactantes.

El conmovedor discurso de Miguel Uribe antes del atentado se ha vuelto viral, pues en él, el político reflexionaba sobre la violencia y cómo la había vivido en carne propia, un tema que tristemente terminaría marcando su destino final.

El conmovedor mensaje de Miguel Uribe antes del atentado

En su último discurso, Miguel Uribe Turbay se dirigió a sus seguidores y a la ciudadanía con un mensaje que apelaba a la memoria y la necesidad de la paz.

"Desafortunadamente, nos están llevando a un pasado de violencia, a un pasado de guerra al que no queremos volver. En carne propia viví lo que implica la violencia. Ustedes lo recuerdan, hace 30 años perdí a mi mamá", afirmó el político, refiriéndose al secuestro y asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, en 1991.

Unas palabras que ahora adquieren un peso aún mayor, evidenciando su compromiso con la paz.

Conmoción en el mundo por muerte de Miguel Uribe

La muerte de Miguel Uribe, tras 65 días de lucha por su vida, no solo ha generado un profundo dolor, sino que también ha tenido un impacto directo en el proceso judicial.

Tras confirmarse su muerte, la calificación del delito en contra de los implicados cambiará de tentativa de homicidio a homicidio agravado, lo que incrementará de manera significativa las condenas.

Este cambio en la investigación se ha centrado en los seis procesados y en dar con los autores intelectuales del crimen, en un intento por esclarecer totalmente el magnicidio.

El conmovedor discurso de Miguel Uribe antes del atentado queda como un testimonio de su vida y de su lucha. Ahora, su memoria inspira a la ciudadanía a exigir justicia para los responsables de su muerte y a seguir su anhelo por un país en paz.