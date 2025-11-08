CANAL RCN
Colombia Video

Tras la muerte de Miguel Uribe Turbay imputarán homicidio agravado a los capturados del caso

Los seis detenidos por el atentado contra el precandidato presidencial serán citados a nueva audiencia de imputación de cargos tras conocerse su fallecimiento.

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
08:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la madrugada de este lunes 11 de agosto, el hospital Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, quien ingresó el pasado 7 de junio con dos impactos de bala en la cabeza y otro en una pierna, tras ser víctima de un atentado durante un evento de campaña en el occidente de Bogotá.

Después de luchar dos meses por su vida, no resistió a una nueva crisis que lo dejó en estado crítico y que, tras horas de angustia, finalmente, terminó en su fallecimiento a la 1:56 de la madrugada, indicó el director Médico Adolfo Llinás.

La muerte de Miguel Uribe Turbay le da un nuevo giro al caso, puesto que los seis capturados que hacen parte de la matriz investigativa por su presunta participación en el atentado serían nuevamente imputados por el delito de homicidio agravado.

Desgarrador mensaje de María Carolina Hoyos a Miguel Uribe: “Hazme un favor: dile a mi mamá que la amo”
RELACIONADO

Desgarrador mensaje de María Carolina Hoyos a Miguel Uribe: “Hazme un favor: dile a mi mamá que la amo”

Imputarán homicidio a gravado a capturados por atentado a Miguel Uribe

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que en las próximas horas la Fiscalía va a radicar una audiencia imputación contra cada uno de los capturados en el caso, por el delito de homicidio agravado.

Se trataría de una diligencia de adición a la imputación que ya estaba hecha por homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

El organigrama de capturados por el caso Miguel Uribe está conformado, por el momento, por seis personas, entre ellos un menor de edad y una mujer:

  • Alias Tianz: menor de 14 años que disparó contra Miguel Uribe
  • Elder José Arteaga, alias El Costeño: coordinador del crimen
  • Katherine Martínez, alias Gabriela: quien habría proporcionado el arma
  • William González Cruz, alias El Viejo o ‘El Hermano: señaldo cómplice de El Costeño
  • Carlos Eduardo Mora, alias El Veneco: conductor del vehículo utilizado para entregar el arma
  • Christian González Ardila: motociclista que debía sacar al menor de la zona

Caso Miguel Uribe | Fecha en la que sería condenado alias Tianz, el menor que se declaró culpable
RELACIONADO

Caso Miguel Uribe | Fecha en la que sería condenado alias Tianz, el menor que se declaró culpable

Menor que disparó contra Miguel Uribe sería el primer condenado por el crimen

El material probatorio en poder de las autoridades señala que un menor de 14 años identificado como alias Tianz sería el autor material del atentado que en las próximas horas cambiaría de calificativo punitivo.

Inicialmente, el menor fue imputado por los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, cargos que aceptó y por los que sería condenado el 27 de agosto.

Tras conocerse el fallecimiento del senador Miguel Uribe, habrá una adición a la imputación de los seis procesados que serán sindicados por el delito de homicidio agravado, lo que indica que alias Tianz sería el primer condenado por el crimen del precandidato presidencial.

Estos son los 6 procesados y autores intelectuales de la muerte de Miguel Uribe
RELACIONADO

Estos son los 6 procesados y autores intelectuales de la muerte de Miguel Uribe

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

Las últimas palabras de Miguel Uribe antes del atentado que le quitó la vida

Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay: el político que convirtió el dolor en propósito de vida

Miguel Uribe

Así fue la trayectoria política de Miguel Uribe Turbay

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 11 de agosto de 2025

Este lunes 11 de agosto, llega con una energía que invita a tomar decisiones claras y dar pasos firmes hacia los objetivos personales y profesionales.

Finanzas personales

Estos son los precios de arriendos en zonas universitarias en Bogotá y otras ciudades

Conozca cuánto cuesta vivir en apartaestudios y hasta habitaciones compartidas cerca de los campus en las principales ciudades.

Gustavo Petro

Presidente Petro y el proyecto para acabar el "mercenarismo" en Ucrania, Haití y Sudán

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025 tras la fecha 6: hubo cambios

Cuidado personal

Siete hábitos para lucir radiante, según investigaciones sobre el envejecimiento