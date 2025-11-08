Tras la muerte de Miguel Uribe Turbay imputarán homicidio agravado a los capturados del caso

En horas de la madrugada de este lunes 11 de agosto, el hospital Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, quien ingresó el pasado 7 de junio con dos impactos de bala en la cabeza y otro en una pierna, tras ser víctima de un atentado durante un evento de campaña en el occidente de Bogotá.

Después de luchar dos meses por su vida, no resistió a una nueva crisis que lo dejó en estado crítico y que, tras horas de angustia, finalmente, terminó en su fallecimiento a la 1:56 de la madrugada, indicó el director Médico Adolfo Llinás.

La muerte de Miguel Uribe Turbay le da un nuevo giro al caso, puesto que los seis capturados que hacen parte de la matriz investigativa por su presunta participación en el atentado serían nuevamente imputados por el delito de homicidio agravado.

Imputarán homicidio a gravado a capturados por atentado a Miguel Uribe

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que en las próximas horas la Fiscalía va a radicar una audiencia imputación contra cada uno de los capturados en el caso, por el delito de homicidio agravado.

Se trataría de una diligencia de adición a la imputación que ya estaba hecha por homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

El organigrama de capturados por el caso Miguel Uribe está conformado, por el momento, por seis personas, entre ellos un menor de edad y una mujer:

Alias Tianz: menor de 14 años que disparó contra Miguel Uribe

Elder José Arteaga, alias El Costeño: coordinador del crimen

Katherine Martínez, alias Gabriela: quien habría proporcionado el arma

William González Cruz, alias El Viejo o ‘El Hermano: señaldo cómplice de El Costeño

Carlos Eduardo Mora, alias El Veneco: conductor del vehículo utilizado para entregar el arma

Christian González Ardila: motociclista que debía sacar al menor de la zona

Menor que disparó contra Miguel Uribe sería el primer condenado por el crimen

El material probatorio en poder de las autoridades señala que un menor de 14 años identificado como alias Tianz sería el autor material del atentado que en las próximas horas cambiaría de calificativo punitivo.

Inicialmente, el menor fue imputado por los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, cargos que aceptó y por los que sería condenado el 27 de agosto.

Tras conocerse el fallecimiento del senador Miguel Uribe, habrá una adición a la imputación de los seis procesados que serán sindicados por el delito de homicidio agravado, lo que indica que alias Tianz sería el primer condenado por el crimen del precandidato presidencial.