CANAL RCN
Colombia

Alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la llegada del tercer tren del Metro a Bogotá

Un proyecto que transformará la movilidad y la calidad de vida de millones de habitantes.

Tercer metro de Bogotá
Foto X

Noticias RCN

noviembre 15 de 2025
10:48 a. m.
El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó en la mañana del 15 de noviembre la llegada del tercer tren del Metro a Bogotá, un nuevo avance dentro del proyecto de movilidad más importante que se ejecuta actualmente en la capital.

Así anunció el alcalde la llegada del tercer tren

Por medio de su cuenta oficial en X, el mandatario compartió imágenes y detalles del arribo del tren, destacando la importancia del momento para la ciudad. En su mensaje afirmó: “La obra avanza y el sueño se hace, por fin, realidad”.

Galán aseguró que esta nueva incorporación representa un avance significativo para la Línea 1 del Metro, reforzando el compromiso de su administración con la transformación del transporte público y la reducción de los tiempos de viaje para millones de ciudadanos.

Lo que viene para el tercer tren del Metro en Bogotá

El proceso de fabricación de los trenes se lleva a cabo en el exterior y su traslado hasta Bogotá requiere estrictos protocolos de ensamblaje, revisión técnica y pruebas operativas.

Estos pasos son fundamentales para cumplir con los plazos previstos por la administración y garantizar que los trenes entren en funcionamiento con los más altos estándares de calidad y seguridad.

Mientras tanto, los nuevos vagones permanecerán en el Patio Taller de Bosa, donde serán sometidos a labores de ensamblaje, calibración, inspección y posteriormente acondicionados para iniciar la fase de pruebas dinámicas. Estas pruebas permitirán verificar aspectos como la tracción, los frenos, los sistemas eléctricos, el acoplamiento entre vagones y la interacción del tren con la infraestructura de la vía.

La llegada de este tercer tren se suma a los avances recientes en obras civiles y montaje de equipos, consolidando uno de los pasos más visibles hacia la operación futura del Metro de Bogotá, un proyecto que transformará la movilidad y la calidad de vida de millones de habitantes.

