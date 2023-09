Fiscalía pidió a la UNP protección para 'Fico' Gutiérrez por amenazas

En el Congreso Nacional de Comerciantes, llevado a cabo en la ciudad de Cali, el fiscal general Francisco Barbosa intervino en frente de la gran audiencia, donde habló de diversos temas. El funcionario fue aplaudido a su llegada y subida a la tarima.

Barbosa, quien en los últimos meses ha tenido algunos roces con el presidente Gustavo Petro, se habló sobre distintos temas, principalmente referentes al tema de seguridad en el país. En su intervención, hizo alusión a unas declaraciones hechas por el mandatario, quien lo calificó como "verdugo".

"Algunas personas me han acusado de ser verdugo, cuando los verdugos no son los aplicadores de la justicia. Llamen verdugos a los delincuentes, no a las instituciones”, remarcó el fiscal general.

Además, se refirió a los capturados de la 'primera línea', indicando que la política de "paz total" del Gobierno es una "paz criminal".

"Presidente, yo lo invito a n acuerdo nacional para que respete a la procuradora. Respétela, es una mujer digna que le ha servido al país. Respete a los jueces, respete al CNE", remarco Barbosa.

Más protección a 'Fico' Gutiérrez por amenazas

Por otro lado, el fiscal general se refirió al tema de las amenazas en contra de Federico Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Medellín.

'Fico' indicó que habría una cantidad de criminales que estaría financiando el atentado en su contra. "Una bolsa de recursos financiada por políticos corruptos y por contratistas corruptos", expresó Gutiérrez en declaraciones.

Ante esto, la Fiscalía había anunciado que investigaría las amenazas en contra del candidato, y Francisco Barbosa reforzó esto en su intervención en el congreso de Fenalco.

"Cuente con toda nuestra colaboración, Federico. Ya enviamos un comunicado a la UNP para que refuerce su protección. Que ponga la cara el director de la UNP para que se fortalezca su seguridad”, sostuvo el funcionario.