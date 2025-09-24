Fiscal Luz Adriana Camargo respondió a denuncias por presunta interferencia en caso Nicolás Petro

La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, emitió una carta de cinco páginas este martes en la que responde detalladamente a las denuncias sobre presuntas interferencias indebidas en la investigación que se adelanta contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

En el documento, Camargo aborda cada uno de los señalamientos formulados por la fiscal Lucy Marcela Laborde, encargada de liderar el proceso judicial. La comunicación busca aclarar el rol del ente acusador y reafirmar la independencia de la Fiscalía en el manejo del caso, que ha generado amplio interés público y político.

La asignación de una fiscal de apoyo en el caso de Nicolás Petro

Uno de los aspectos señalados por la fiscal Lucy Marcela Laborde como motivo de interferencia en su labor investigativa fue la asignación de la fiscal de apoyo, María Isabel Ramírez, en el proceso contra Nicolás Petro, realizada el pasado 8 de septiembre.

Sin embargo, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, aclaró que dicha designación responde a una práctica habitual dentro de la entidad, cuyo propósito es ofrecer acompañamiento, orientación y asesoría jurídica a los fiscales encargados de casos de alto perfil. Camargo subrayó que esta medida no afecta la autonomía de la investigación ni la independencia de la funcionaria a cargo.

Las reuniones en las que citaron a la fiscal del caso de Nicolás Petro

“Esta designación no tiene como finalidad socavar su autonomía, sino brindarle acompañamiento, orientación y asesoría jurídica, como práctica común en la entidad”, afirmó Camargo.

La fiscal Lucy Marcela Laborde denunció haber sido convocada de forma “intempestiva” por la Dirección Nacional de la Fiscalía a varias reuniones, coincidiendo con el anuncio de una nueva imputación contra Nicolás Petro por presuntas irregularidades en contratos de la Gobernación del Atlántico.

Sin embargo, desde el ente acusador se argumentó que dichos encuentros tuvieron como objetivo “evitar duplicidad de esfuerzo” en el manejo del caso, en el marco de una coordinación institucional que busca optimizar los procesos investigativos.