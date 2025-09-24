CANAL RCN
Colombia

Fiscal Luz Adriana Camargo respondió a denuncias por presunta interferencia en caso Nicolás Petro

La fiscal del caso de Nicolás Petro denunció haber sido convocada de forma “intempestiva” por la Dirección Nacional de la Fiscalía.

Fiscal Luz Adriana Camargo
FOTO: @FiscalíaCol

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
08:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, emitió una carta de cinco páginas este martes en la que responde detalladamente a las denuncias sobre presuntas interferencias indebidas en la investigación que se adelanta contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

Fiscalía desiste de nombrar fiscal de apoyo en el caso Nicolás Petro tras carta de Lucy Laborde
RELACIONADO

Fiscalía desiste de nombrar fiscal de apoyo en el caso Nicolás Petro tras carta de Lucy Laborde

En el documento, Camargo aborda cada uno de los señalamientos formulados por la fiscal Lucy Marcela Laborde, encargada de liderar el proceso judicial. La comunicación busca aclarar el rol del ente acusador y reafirmar la independencia de la Fiscalía en el manejo del caso, que ha generado amplio interés público y político.

La asignación de una fiscal de apoyo en el caso de Nicolás Petro

Uno de los aspectos señalados por la fiscal Lucy Marcela Laborde como motivo de interferencia en su labor investigativa fue la asignación de la fiscal de apoyo, María Isabel Ramírez, en el proceso contra Nicolás Petro, realizada el pasado 8 de septiembre.

Sin embargo, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, aclaró que dicha designación responde a una práctica habitual dentro de la entidad, cuyo propósito es ofrecer acompañamiento, orientación y asesoría jurídica a los fiscales encargados de casos de alto perfil. Camargo subrayó que esta medida no afecta la autonomía de la investigación ni la independencia de la funcionaria a cargo.

Las reuniones en las que citaron a la fiscal del caso de Nicolás Petro

“Esta designación no tiene como finalidad socavar su autonomía, sino brindarle acompañamiento, orientación y asesoría jurídica, como práctica común en la entidad”, afirmó Camargo.

La fiscal Lucy Marcela Laborde denunció haber sido convocada de forma “intempestiva” por la Dirección Nacional de la Fiscalía a varias reuniones, coincidiendo con el anuncio de una nueva imputación contra Nicolás Petro por presuntas irregularidades en contratos de la Gobernación del Atlántico.

Nicolás Petro será imputado por otros dos delitos y la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento
RELACIONADO

Nicolás Petro será imputado por otros dos delitos y la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento

Sin embargo, desde el ente acusador se argumentó que dichos encuentros tuvieron como objetivo “evitar duplicidad de esfuerzo” en el manejo del caso, en el marco de una coordinación institucional que busca optimizar los procesos investigativos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Violencia de género

Capturan al hombre que golpeó brutalmente a una mujer en vía pública de Cartagena

Gustavo Petro

Petro en la ONU: críticas por su llamado a una coalición militar contra Israel

Barranquilla

Alerta en Atlántico: cuatro fallecidos y varios en UCI por consumo de licor adulterado

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Jorge Bava habría tomado decisión previo al partido ante Medellín: ¡Así lo confirman desde Paraguay!

Jorge Bava dirigiría su último partido con Santa Fe ante Medellín. Desde Paraguay aseguran que el técnico uruguayo ya tiene todo listo para firmar con Cerro Porteño.

Artistas

Revelaron video de Shakira y Beéle bailando juntos: encendieron las redes

Revelaron inesperado video de Shakira y Beéle bailando juntos. El video es viral en las redes.

Emmanuel Macron

VIDEO I Emmanuel Macron quedó atrapado en una caravana de Donald Trump y tiene que llamarlo

Dólar

Dólar en Colombia alcanza precio no visto desde 2024: así se cotiza hoy, 24 de septiembre

Salud mental

Las señales que indican que debe consultar a un experto por problemas de sueño