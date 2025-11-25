CANAL RCN
Colombia Video

Fiscal general rompe el silencio sobre escándalo de las disidencias: ¿Información se conoció hace meses?

La máxima autoridad de la Fiscalía reveló si la información la conocían hace meses.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
01:12 p. m.
El escándalo más reciente que ha sacudido al Estado es el de los supuestos nexos de las disidencias en el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Noticias Caracol presentó un informe con la información confidencial de ‘Calarcá Córdoba’.

El 23 de julio de 2024 hubo un hecho que hizo eco. Una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue detenida en Anorí (Antioquia) con varios miembros de las disidencias, entre quienes estaba el cabecilla.

Del retén a los archivos secretos: esta es la historia

Sin embargo, los disidentes quedaron en libertad. La fiscal emitió un oficio ordenando esto, dado que para ese momento eran gestores de paz. En el operativo, las autoridades también incautaron memorias y dispositivos de ‘Calarcá’.

El escándalo ha radicado en que las disidencias habrían tenido nexos con el general Juan Miguel Huertas y el alto funcionario del DNI, Wilmar Mejía. A través de chats se conocieron detalles.

Presuntamente, hubo un plan para montar una empresa de protección con la que las disidencias pudiesen movilizarse por el territorio nacional. Además, se habla de una supuesta entrega de armamento.

¿Por qué dejaron libre a 'Calarcá'?

Este martes 25 de noviembre, la fiscal se pronunció. Por un lado, aseguró que el proceso para obtener la información de los dispositivos es largo, la cual incluso puede durar seis meses.

Camargo aseguró que aún no se tienen certezas de que los chats correspondan a ‘Calarcá’. Con respecto a la libertad de este cabecilla, afirmó que se dio de ese modo por el estatus de gestor de paz: “Cuando cae en el retén, no cometieron un crimen de lesa humanidad que permita reactivar vía flagrancia esa suspensión de órdenes de captura. Esa es la razón”.

Por otro lado, la fiscal sostuvo que terminó el séptimo ciclo de conversaciones, contando con la presencia de ‘Calarcá’. Es decir, el cabecilla aún está activo en el proceso de paz adelantado con el Gobierno.

