“Adquisición de armas es vigilada”: Indumil niega señalamientos sobre supuestos nexos con disidencias

Las recientes revelaciones de Noticias Caracol han puesto sobre la mesa una nueva polémica que sacude al Estado.

Se conoció parte del material que estaba almacenado en las memorias y computadores que se incautaron tras un retén militar en Antioquia. Aquel suceso ocurrió en julio de 2024 y tuvo como protagonistas a las disidencias de las Farc, incluyendo a ‘Calarcá Córdoba’.

¿Disidencias infiltradas en el Ejército y DNI?

Presuntamente, el general Juan Miguel Huertas y el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía; habrían tenido vínculos con el grupo armado.

Se cree que Huertas supuestamente viajó hacia Venezuela para reunirse con ‘Richard Catatumbo’, cercano a ‘Calarcá’. Al parecer, aquel encuentro tuvo como fin la creación de una empresa de seguridad con la que los disidentes pudieran movilizarse sin complicaciones.

Posteriormente, el general, Mejía y el director (o presidente) de Indumil, coronel (r) Juan Carlos Mazo; se habrían reunido en Bogotá para hablar sobre la disposición de armamento para el grupo armado.

La respuesta de Indumil

Indumil se pronunció y negó los señalamientos: “Sus funciones no incluyen gestiones, asesorías o acciones relacionadas con la creación, operación o aval de empresas de seguridad privada”.

Frente a la compra de armas por parte de empresas de vigilancia privada, la entidad indicó que la decisión también pasa por las manos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y Departamento Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos.

“El presidente de Indumil no ha sostenido reuniones con representantes de grupos armados ilegales, ni ha recibido solicitudes, requerimientos o invitaciones relacionadas con los hechos mencionados. Tampoco ha autorizado, delegado o instruido a funcionario alguno para participar en actividades o encuentros con organizaciones al margen de la ley”, declaró.

Indumil sostuvo que atenderá los requerimientos que las autoridades competentes necesiten para esclarecer los hechos.