“Adquisición de armas es vigilada”: Indumil niega señalamientos sobre supuestos nexos con disidencias

La entidad precisó que no tiene funciones para sostener reuniones relacionadas a crear empresas de vigilancia privada.

noviembre 25 de 2025
08:07 a. m.
Las recientes revelaciones de Noticias Caracol han puesto sobre la mesa una nueva polémica que sacude al Estado.

Se conoció parte del material que estaba almacenado en las memorias y computadores que se incautaron tras un retén militar en Antioquia. Aquel suceso ocurrió en julio de 2024 y tuvo como protagonistas a las disidencias de las Farc, incluyendo a ‘Calarcá Córdoba’.

¿Disidencias infiltradas en el Ejército y DNI?

Presuntamente, el general Juan Miguel Huertas y el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía; habrían tenido vínculos con el grupo armado.

Se cree que Huertas supuestamente viajó hacia Venezuela para reunirse con ‘Richard Catatumbo’, cercano a ‘Calarcá’. Al parecer, aquel encuentro tuvo como fin la creación de una empresa de seguridad con la que los disidentes pudieran movilizarse sin complicaciones.

Posteriormente, el general, Mejía y el director (o presidente) de Indumil, coronel (r) Juan Carlos Mazo; se habrían reunido en Bogotá para hablar sobre la disposición de armamento para el grupo armado.

La respuesta de Indumil

Indumil se pronunció y negó los señalamientos: “Sus funciones no incluyen gestiones, asesorías o acciones relacionadas con la creación, operación o aval de empresas de seguridad privada”.

Frente a la compra de armas por parte de empresas de vigilancia privada, la entidad indicó que la decisión también pasa por las manos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y Departamento Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos.

“El presidente de Indumil no ha sostenido reuniones con representantes de grupos armados ilegales, ni ha recibido solicitudes, requerimientos o invitaciones relacionadas con los hechos mencionados. Tampoco ha autorizado, delegado o instruido a funcionario alguno para participar en actividades o encuentros con organizaciones al margen de la ley”, declaró.

Indumil sostuvo que atenderá los requerimientos que las autoridades competentes necesiten para esclarecer los hechos.

