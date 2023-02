Es una puñalada a la justicia: fiscal responde a propuesta de nueva sala contra la corrupción en la Corte Suprema

“Aquí no se le puede permitir a nadie que le meta una puñalada a la justicia colombiana (…) Nadie puede venir aquí porque se me ocurrió traer una iniciativa para crear una sala anticorrupción como si Colombia no hubiera luchado”, fue la respuesta del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, sobre la propuesta de crear una nueva sala contra la corrupción en la Corte Suprema de Justicia.

Tras pedir respeto por la justicia colombiana y la Corte Suprema, señaló que nadie puede proponer dichas iniciativas “porque se me ocurrió”, como “si Colombia no hubiera luchado” contra ese flagelo.

Resaltó el trabajo de la Fiscalía, que, según detalló, en tres años ha logrado más de 2.800 sentencias condenatorias por corrupción; más de 54 gobernadores procesados por este delito, al igual que ocho de estos mandatarios que actualmente ejercen el cargo.

Señaló que estos casos son muestra suficiente como “para que aparezcan ahora genios y marcianos a venir a decir que hay que acabar la justicia en Colombia”.

Hizo también un llamado al Congreso de la República para que “no se permita por ningún motivo que se acabe la justicia en Colombia”.

