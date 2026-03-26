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Fiscalía pedirá a Venezuela ayuda para capturar a ‘Iván Márquez’ y al ‘Zarco’ Aldinever por magnicidio de Miguel Uribe

Las pesquisas de la Fiscalía señalan que los poderosos guerrilleros se esconderían en territorio venezolano.

Fiscalía pedirá a Venezuela ayuda para capturar a ‘Iván Márquez’ y al ‘Zarco’ Aldinever por el magnicidio de Miguel Uribe
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
07:12 p. m.
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La fiscal general Luz Adriana Camargo informó que pedirá ayuda a Caracas para capturar en Venezuela a los dos guerrilleros señalados de ordenar el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay en 2025.

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Las investigaciones apuntan como responsables intelectuales del magnicidio a alias ‘Zarco’ Aldinever y a ‘Iván Márquez’, antiguo dirigente de la guerrilla que firmó el acuerdo de paz de 2016 y luego retomó las armas.

Inteligencia militar sospecha que Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, y su lugarteniente Aldinever se refugian en territorio venezolano, utilizado como retaguardia por grupos criminales colombianos.

Según la fiscalía, esta organización está detrás del magnicidio del político de derecha.

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Venezuela y la Interpol sería determinantes en la captura de ‘Iván Márquez’ y el ‘Zarco’ Aldinever

La fiscal general explicó que las órdenes de captura emitidas esta semana están acompañadas de una solicitud a Interpol, organismo del que Venezuela hace parte.

Camargo añadió que Colombia activará los canales diplomáticos con Caracas para ubicar a los guerrilleros.

El gobierno de Petro sostuvo inicialmente que Zarco Aldinever había muerto en un ataque del ELN en Venezuela, pero la fiscalía asegura que no tiene evidencias que confirmen ese hecho.

Las revelaciones sobre la presunta participación de la Segunda Marquetalia en el magnicidio suponen un golpe para la política de paz de Petro, que intentó sin éxito negociar un desarme con ese grupo.

Las órdenes de captura contra sus miembros estuvieron suspendidas hasta poco antes del atentado como parte de esos acercamientos, por lo que el mandatario es fuertemente criticado por la derecha.

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El crimen de Miguel Uribe ordenado por guerrilleros

Uribe, un senador de 39 años, fue atacado a disparos el 7 de junio de 2025 durante un acto de campaña. El dirigente del Centro Democrático, el principal partido opositor del presidente izquierdista Gustavo Petro, falleció dos meses más tarde en un hospital.

Por el crimen han sido detenidas nueve personas, incluido el sicario menor de edad que disparó.

La muerte de Uribe marcó la campaña para las elecciones del 31 de mayo, en medio de un repunte de la violencia en el país.

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