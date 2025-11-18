Fiscalía asumirá la investigación por los bombardeos donde murieron 15 menores en campamentos de 'Mordisco'

Los recientes bombardeos contra estructuras de las disidencias de Iván Mordisco, realizados en zonas del Guaviare y otros territorios, desataron indignación en el país.

RELACIONADO Celular de alias El Viejo reveló seguimientos a Miguel Uribe y fotos del arma usada en el magnicidio

La muerte de menores dentro de los campamentos atacados obligó a los organismos de control y a la justicia a intervenir, ante la necesidad de aclarar si la planificación de estos operativos respetó los parámetros del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y si se tuvieron en cuenta las advertencias sobre presencia de niños y adolescentes reclutados por ese grupo armado.

Los hechos se remontan a los bombardeos ejecutados desde agosto hasta la fecha, cuya gravedad aumentó en las últimas horas tras la consolidación de cifras entregadas por Medicina Legal, que confirmaron 15 decesos de menores vinculados a estos ataques.

Fiscalía asumirá la investigación por los bombardeos donde murieron menores

En horas de la mañana de este martes 18 de noviembre, se conoció que la Fiscalía Delegada contra las Organizaciones Criminales asumió la investigación por los hallazgos encontrados en los campamentos de las disidencias de Iván Mordisco que fueron bombardeados.

La Fiscalía abrió una noticia criminal enfocada en establecer si durante estos operativos militares se violó el Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta la presencia de menores dentro de las zonas impactadas.

Esta actuación se suma a lo revelado en primicia por Noticias RCN, que informó que la Procuraduría inició cinco indagaciones sobre los operativos ejecutados en el Guaviare y en otros territorios donde se presentaron las muertes de los menores.

Según los datos divulgados, inicialmente se confirmó la muerte de siete menores solo en el bombardeo ocurrido en Guaviare; sin embargo, durante las últimas horas, Medicina Legal determinó que el número total de menores fallecidos asciende a 15, todos en el marco de estos bombardeos llevados a cabo desde agosto.

¿Hubo prevención con los menores que estaban reclutados en la zona de los bombardeos?

El procurador delegado, Néstor Osuna, declaró en Noticias RCN que estas indagaciones buscan establecer si cabe algún tipo de responsabilidad por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro en la ejecución de los operativos.

Osuna anunció que las investigaciones revisarán si se aplicó adecuadamente el principio de prevención, el cual exige verificar, mediante labores de inteligencia, si en los objetivos militares se encontraban menores antes de autorizar cualquier tipo de ataque.

Defensoría ya había alertado sobre la presencia de los menores

El procurador enfatizó que ya existían alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, que señalaban que las disidencias de Iván Mordisco conformaban el grupo criminal con mayor número de menores reclutados.

Por ello, la Procuraduría quiere establecer si estas advertencias fueron consideradas por el Ministerio de Defensa y por las Fuerzas Militares al momento de planificar los bombardeos.