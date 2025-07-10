CANAL RCN
Colombia Video

Hijo de ‘Papá Pitufo’ llevaba tiempo acosando a su exesposa antes de intentar asesinarla: Fiscalía

Según reveló la Fiscalía, Juan Diego Marín ya contaba con una anotación por violencia intrafamiliar en Bogotá.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
01:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN tuvo acceso a la audiencia de legalización de captura del hijo de alias Papá Pitufo, señalado de atacar en múltiples ocasiones con un arma blanca a su expareja.

De acuerdo con las revelaciones de la fiscal del caso, los gritos de la víctima fueron los que alertaron al personal de aseo del edificio en el que se hospedaban en Cartagena.

Hijo de ‘Papá Pitufo’ fue capturado en Cartagena por agredir brutalmente a su pareja
RELACIONADO

Hijo de ‘Papá Pitufo’ fue capturado en Cartagena por agredir brutalmente a su pareja

Juan Diego Marín Franco, hijo del conocido zar del contrabando, ya habría agredido antes a su exesposa. De hecho, la Fiscalía aseguró que el hecho perpetrado el pasado 23 de septiembre se habría desatado por una disputa para visitar a una de sus hijas pequeñas.

Marín ya tenía antecedentes por violencia intrafamiliar

El ente acusador agregó que contra Marín existe un proceso activo por violencia intrafamiliar en Bogotá.

“Dijo que prefería matarla, antes que no regresar con ella”, fue una de las impactantes revelaciones hechas por la Fiscalía durante la audiencia contra Marín.

Sujeto asesinó a su expareja en Barranquilla: le disparó siete veces
RELACIONADO

Sujeto asesinó a su expareja en Barranquilla: le disparó siete veces

La fiscal encargada añadió que el hombre pretendía asesinar a su esposa, a quien sometía a un ciclo de maltrato desde hace ya tiempo.

Duro testimonio de la víctima

Lo primero que recibieron las autoridades fue una alerta de riña en el apartamento 410 de un edificio en Cartagena. Eran cerca de las 10 de la mañana, cuando la expareja se encontraba en un apartamento de descanso.

Según el testimonio de la víctima, Marín estaba en estado de embriaguez cuando la atacó con un puñal por alegarle un supuesto incumplimiento de acuerdo sobre su hija.

Nosotros nos divorciamos en marzo, y a pesar de eso Juan Diego sigue celándome, me hostiga.

La mujer le contó a la Fiscalía que el día que pretendía regresar de sus vacaciones, Marín la atacó para impedir que se fuera. Con un cuchillo la hirió en el estómago, la espalda y la cara.

Investigan las condiciones en que fue dejado en libertad presunto feminicida de Nalfi Blanco
RELACIONADO

Investigan las condiciones en que fue dejado en libertad presunto feminicida de Nalfi Blanco

Aunque Marín fue capturado, la víctima aseguró que teme por su vida y que el hombre ingresó a la clínica haciéndose pasar por otra persona para preguntar si ella seguía con vida.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pacto Histórico

Tribunal Superior de Bogotá niega tutela que buscaba el aval en la coalición del Pacto Histórico

Cárcel La Picota

Este es el fallo que beneficiaría al peligroso ‘Pipe Tuluá’, señalado de crímenes del Inpec

Inpec

VIDEO | Este fue el recorrido que realizaron los sicarios que asesinaron a dragoneante del Inpec

Otras Noticias

Artistas

Esperanza Gómez tuvo que realizarse un procedimiento de emergencia en su columna: este es su estado de salud

La reconocida modelo, a través de sus redes sociales, reveló detalles del tratamiento médico al que tuvo que someterse.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 7 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 7 de octubre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Millonarios

"El ‘Gato’ Pérez no va más como director deportivo de Millonarios": hay cambios en el club

Animales

Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado

Accidente de tránsito

Murió influencer brasileña, exnovia de una figura del Manchester City: ¿Qué pasó?