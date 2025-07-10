Hijo de ‘Papá Pitufo’ llevaba tiempo acosando a su exesposa antes de intentar asesinarla: Fiscalía

Noticias RCN tuvo acceso a la audiencia de legalización de captura del hijo de alias Papá Pitufo, señalado de atacar en múltiples ocasiones con un arma blanca a su expareja.

De acuerdo con las revelaciones de la fiscal del caso, los gritos de la víctima fueron los que alertaron al personal de aseo del edificio en el que se hospedaban en Cartagena.

Juan Diego Marín Franco, hijo del conocido zar del contrabando, ya habría agredido antes a su exesposa. De hecho, la Fiscalía aseguró que el hecho perpetrado el pasado 23 de septiembre se habría desatado por una disputa para visitar a una de sus hijas pequeñas.

Marín ya tenía antecedentes por violencia intrafamiliar

El ente acusador agregó que contra Marín existe un proceso activo por violencia intrafamiliar en Bogotá.

“Dijo que prefería matarla, antes que no regresar con ella”, fue una de las impactantes revelaciones hechas por la Fiscalía durante la audiencia contra Marín.

La fiscal encargada añadió que el hombre pretendía asesinar a su esposa, a quien sometía a un ciclo de maltrato desde hace ya tiempo.

Duro testimonio de la víctima

Lo primero que recibieron las autoridades fue una alerta de riña en el apartamento 410 de un edificio en Cartagena. Eran cerca de las 10 de la mañana, cuando la expareja se encontraba en un apartamento de descanso.

Según el testimonio de la víctima, Marín estaba en estado de embriaguez cuando la atacó con un puñal por alegarle un supuesto incumplimiento de acuerdo sobre su hija.

Nosotros nos divorciamos en marzo, y a pesar de eso Juan Diego sigue celándome, me hostiga.

La mujer le contó a la Fiscalía que el día que pretendía regresar de sus vacaciones, Marín la atacó para impedir que se fuera. Con un cuchillo la hirió en el estómago, la espalda y la cara.

Aunque Marín fue capturado, la víctima aseguró que teme por su vida y que el hombre ingresó a la clínica haciéndose pasar por otra persona para preguntar si ella seguía con vida.