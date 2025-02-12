Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra Nicolás Petro este martes

La Fiscalía General de la Nación solicitará este martes, a las 8:30 a. m., una medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, ante un juez de Barranquilla. La diligencia marcará un punto clave en el proceso penal que enfrenta el exdiputado del Atlántico.

Los delitos que mantiene la Fiscalía

En la audiencia anterior, realizada el 26 de noviembre, el ente acusador retiró el cargo por falso testimonio, pero mantuvo cinco imputaciones:

Interés indebido en la celebración de contratos

Peculado por apropiación

Tráfico de influencias

Falsedad ideológica en documento público

Falsedad en documento privado

Petro no aceptó los cargos y aseguró que la imputación presenta inconsistencias. En su defensa material, afirmó no comprender con claridad los hechos atribuidos y cuestionó la forma como fueron planteadas sus presuntas actuaciones. Incluso advirtió un posible fraccionamiento del caso y doble incriminación por el proceso relacionado con Fucoso.

Choques con el juez y cuestionamientos

Durante la audiencia, el juez llamó la atención del acusado en varias oportunidades por intentar interrogar directamente a la fiscal. Además, en diligencias previas, el juez 14 de Control de Garantías pidió a la fiscal Lucy Laborde mayor claridad sobre cómo, presuntamente, Nicolás Petro habría ejercido influencia sobre la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, para obtener o favorecer contratos.

El togado insistió en que el ente acusador debía exponer con precisión cuál fue la conducta ilegal atribuida, advirtiendo que sin una premisa fáctica clara no permitiría avanzar con la imputación por tráfico de influencias.

Lo que se define este martes 2 de diciembre

Con este contexto, la audiencia de este martes será decisiva. La Fiscalía pedirá que se imponga una medida de aseguramiento, y será el juez quien determine si hay mérito suficiente para restringir la libertad de Petro mientras avanza el proceso.

La decisión podría marcar el rumbo inmediato del juicio, que ya ha estado acompañado por tensiones, reclamos de claridad probatoria y advertencias del despacho judicial.