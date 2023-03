Francisco Barbosa: “Me siento engañado por el presidente en lo referente a la ley de sometimiento”

Noticias RCN visitó el búnker de la Fiscalía General de la Nación para conversar con el fiscal Francisco Barbosa sobre varios puntos de la agenda nacional. La entrevista se realizó al interior de las instalaciones de la sede de la entidad judicial, donde se toman grandes decisiones que afectan al país.

Uno de los temas abordados en el encuentro fue la reputación que tiene el fiscal Barbosa. Esto debido a que muchos ciudadanos consideran que es un dirigente soberbio y que tiene un exceso de autoestima. Ante estas especulaciones, el fiscal señaló que las personas suelen confundir la soberbia con la firmeza.

“Nosotros hemos demostrado al país que hemos defendido la institucionalidad colombiana y hoy, gracias a esa firmeza, podemos decir que el narcotráfico no pasará en todos esos proyectos que se están presentando y que tenemos que ponerle freno a las intenciones de que se desmantele el estado de derecho”, detalló Barbosa.

Adicionalmente, confesó que la falta de carácter le genera “cierta resistencia” y que la impuntualidad le genera molestia. “Yo creo que uno tiene que ser puntual, tiene que respetar el tiempo de los demás y sobre todo debe tener carácter para poder dar la cara y defender lo que uno representa”.

¿Qué pasó con Aida Merlano?

Luego de que la excongresista Aida Merlano retornara al territorio nacional, el fiscal general se mostró molesto por la manera en que se manejó el protocolo y aseguró que se comunicaría con el director de la Policía para hablar sobre el tema.

En la entrevista con este medio aseguró que de momento no se ha dado el encuentro con el alto funcionario, pero que se dará en las próximas semanas para discutir “cuáles fueron esos protocolos que se aplicaron por la Dijín. Nunca se había visto eso. La policía y la Dijín tienen que cumplir con una función neutral y no una bochornosa como la que vivimos con el recibimiento de prófugos de la justicia colombiana, de la Fiscalía, de la Corte Suprema, porque yo creo que eso es un mensaje equivocado, tenemos que mandar mensajes adecuados”.

Sobre este mismo tema, el fiscal aclaró que sí se encuentra en la facultad de contactar al director de la Policía. Esto argumentado a que “según el artículo 50 de la Constitución, es el fiscal general de la nación quien emite las directrices de Policía Judicial en investigación”.

La ley de sometimiento

Otro de los puntos de los que habló Barbosa fue la ley de sometimiento. Y es que el fiscal se reunió con el presidente Petro para exponerle nueve puntos que debían tenerse en cuenta para crear una ley razonable y sensata. Sin embargo, Francisco confesó que se sentía engañado.

“Me siento engañado porque finalmente fueron nueve aspectos que yo le planteé al presidente de la República y me dijo que sí, que se iban a discutir con el ministro de Justicia, pero luego terminamos recibiendo el texto que se radicó y en él encontramos que muchos de esos elementos se transformaron. Lo que hicieron fue cambiarles un contenido de forma, pero dejar los mismos problemas de fondo y al mismo tiempo se sumaron otros problemas adicionales”, añadió.

Barbosa explicó que dentro de sus anotaciones le recomendó al presidente no incluir el concierto para delinquir agravado dentro del principio de oportunidad, porque de esta manera se estaría permitiendo una suerte de indulto, es decir, se estaría perdonando a aquellas personas que cometieran delitos como genocidio, trata de menores, de personas, extorsión, secuestro, entre otros, pero ¿realmente se incluyeron sus observaciones?

“Dejaron una cantidad de observaciones sin cumplir. También dije que era importante que incluyeran el capítulo de víctimas y lo hicieron, pero dejaron que las víctimas sean reparadas colectivamente y no individualmente, eso es una burla para las víctimas”, señaló.

Noticias RCN: ¿Qué piensa el fiscal general del alto comisionado para la paz?

F.B: En esa oficina no ha habido lealtad con el fiscal general, sobre todo en el mes de enero, cuando se le había manifestado a su oficina que en esta Fiscalía no permitiríamos la suspensión de órdenes de captura de personas con fines de extradición o de narcotraficantes o de personas vinculadas con el paramilitarismo y se me informó que no lo iban a hacer y al día siguiente se radicó una resolución pidiendo la salida a esas personas.

Noticias RCN: ¿Es usted enemigo de la paz?

F.B: Quiero decirles también a los colombianos que soy amigo de la paz porque suspendí las órdenes de captura del ELN, suspendí las órdenes de captura de las disidencias y gracias a esas decisiones de la Fiscalía, hoy el presidente de Gustavo Petro puede decir que tiene dos mesas de negociación en curso.

El fiscal explicó que este tipo de temas pueden poner en riesgo la relación de Estados Unidos y Colombia y, además, destacó una serie de sucesos que se han venido presentando en el país.

“Yo quiero hacer el siguiente balance: se expidieron 5 decretos o 6 a finales de diciembre del 2022, donde se suspendieron actuaciones policivas y militares en el territorio nacional sin delimitación geográfica. Al mismo tiempo, cese de hostilidades y cese al fuego con organizaciones no solamente guerrilleras, sino organizaciones de alto impacto como paramilitares y narcotraficantes, y esto lo hicieron sin delimitación geográfica. Luego piden una orden de suspensión de órdenes de captura con fines de extradición de esos narcotraficantes, algo que se niega por parte de la Fiscalía y posteriormente nos secuestran 3 fiscales en Tarazá y un funcionario judicial, quienes pasan al lado del Ejército en la carretera, los retienen, uno de los secuestradores es ´Gonzalito’, el segundo del Clan del Golfo, quien además se identifica y le dice a estos fiscales que no hay ningún problema y que regresen a Medellín. A ese personaje se le negó la suspensión del orden de captura en la Fiscalía, pero posteriormente aparece una resolución que no conocíamos, reservada y hay que ver exactamente cómo es que vamos a empezar a verificar todas estas resoluciones donde se le permite al hijo de la ‘Gata’, que asesinó a un periodista y fue condenado a 29 años de cárcel, ser designado como gestor de paz y a los pocos días el abogado pide la libertad”.

Noticias RCN: ¿Es usted un dictador legislativo como lo llaman los senadores Ariel Ávila e Iván Cepeda?

F.B: Si a mí me tienen que insultar esas personas y decirme dictador legislativo porque estoy diciéndole a los colombianos que hay unas objeciones legítimas del fiscal general que no han sido groseras, que han sido razonadas, que han sido constitucionales, que todos los partidos lo han oído, para evitar que el país caiga en manos del narcotráfico, para decirle al país que tenemos un problema de orden público muy grave, que tenemos una situación de brazos caídos del Ejército nacional y de la Policía Nacional por cuenta de esos decretos, pues entonces que me llamen como me quieran llamar.

Noticias RCN: ¿Cuáles son las trampas que identificó en el Plan Nacional de Desarrollo?

F.B: Se están creando algunos fondos y vamos a denunciar los artículos en donde esos fondos de dinero buscan evitar la utilización de los mecanismos de contratación pública en Colombia, así como evitar el principio de transparencia, de responsabilidad. Es decir, meter la mano en esos fondos, sacar esa plata y entregársela directamente a organizaciones sociales campesinas (…) porque aquí no puede haber privilegios de grupos para quedarse con la plata directamente.

Noticias RCN: ¿Llamará a Nicolás Petro a una entrevista? ¿Qué sigue con esto?

F.B: Sobre las decisiones que tome la Fiscalía, que son de carácter judicial, los fiscales aquí son autónomos e independientes. Yo no tengo ninguna incidencia en esos procesos, lo que le quiero decir es que la Fiscalía tomará las decisiones que tenga que tomar, en el momento en que tengamos todas las certezas judiciales para poder darle al país esos resultados, pero sí lo vamos a hacer en esta administración.

Noticias RCN: ¿Qué está pasando al interior de la Unidad Nacional de Protección?

F.B: Ya hay una investigación abierta en la Fiscalía, está avanzando. Sobre lo que ocurre en la UNP también habrá resultados este año y el objetivo es que se vayan esclareciendo y no dejarle pendientes al próximo fiscal general de la nación en temas que son importantes para el país.

Noticias RCN: ¿Qué hará cuando salga de la Fiscalía?

F.B: Defender lo que hice, defender lo que hicimos en la Fiscalía General de la Nación desde la arena ciudadana.