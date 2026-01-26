Francotirador asesinó a sangre fría a infante de marina en Bahía Solano, Chocó

El asesinato de un infante de marina en Bahía Solano volvió a encender las alarmas sobre la compleja situación de orden público que se vive en distintas zonas del departamento de Chocó.

El uniformado, identificado como Kaleth Aldana Córdoba, fue atacado por un francotirador, mientras cumplía labores de guardia, en un hecho que las autoridades atribuyen a la acción de grupos armados ilegales que operan en este estratégico corredor del Pacífico colombiano.

El crimen ocurrió en un contexto marcado por la disputa territorial entre estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias armadas, que buscan el control de rutas marítimas y fluviales utilizadas para el tráfico ilegal y otras economías ilícitas.

Asesinato de infante de marina sería un ataque selectivo

De acuerdo con información preliminar, el infante de marina se encontraba prestando servicio cuando fue impactado por un disparo de alta precisión, lo que da cuenta del uso de tácticas propias de francotiradores entrenados.

El ataque no solo evidencia la capacidad operativa de los grupos armados ilegales en la región, sino también el nivel de riesgo al que están expuestos los uniformados que custodian zonas estratégicas del litoral Pacífico.

Bahía Solano hace parte de un corredor históricamente golpeado por el conflicto armado, donde la presencia del Estado ha sido intermitente y, en muchos casos, insuficiente para contener la expansión de las estructuras ilegales.

La Armada de Colombia rechazó el asesinato del infante de marina

La muerte del infante de marina se suma a una serie de hechos violentos que, en los últimos meses, han afectado a miembros de la Fuerza Pública en distintas regiones del país.

Tras conocerse el asesinato, la Armada Nacional expresó su profundo rechazo frente a este hecho, calificándolo como “un acto criminal que atenta contra la vida, la seguridad y la paz del país”.

La institución también manifestó su solidaridad con la familia del uniformado y con sus compañeros de armas, resaltando el compromiso y la vocación de servicio del infante de marina asesinado.

Desde el alto mando se reiteró que este tipo de ataques no quedarán en la impunidad y que se adelantarán las acciones necesarias para identificar y capturar a los responsables.