CANAL RCN
Colombia Video

Militares heridos en ataque con drones en Chocó no han podido ser rescatados

Las tropas de la Brigada 15 fueron atacadas con drones lanzados mientras adelantaban un operativo en San José del Palmar.

Noticias RCN

enero 15 de 2026
09:21 p. m.
Luego de 28 horas del ataque del ELN con drones en zona rural de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, no han podido ser rescatados el suboficial y los nueve soldados que resultaron heridos. Según informó el Ejército Nacional, las aeronaves no han podido ingresar a la vereda Alto del Oso por motivos meteorológicos.

La Fuerza Aeroespacial dispuso de dos aeronaves para adelantar la operación. La tripulación está a la espera de ingresar al punto para extraer a los heridos.

Diez militares resultaron heridos tras ataque con drones en Chocó
El ataque se registró el miércoles 14 de enero mientras los uniformados desarrollaban operaciones en la zona.

"Fueron objeto de un ataque indiscriminado con drones equipados con artefactos explosivos por presuntos integrantes del frente Ernesto Che Guevara del grupo armado organizado ELN", indicó la Décima Quinta brigada del Ejército en un comunicado.

¿Qué se sabe de los militares heridos en ataque con drones en Chocó?

Según información oficial, los diez militares heridos "presentan lesiones y aturdimiento por esquirlas" a causa del explosivo artesanal. Tras el ataque recibieron atención inmediata por parte de enfermeros de combate.

"Con unas condiciones de salud estables, pero desafortunadamente no se han podido evacuar por condiciones del clima. Hay uno que tiene un poco más de complejidad pero está estable", señaló Jenny Rivas, secretaria del Interior de Chocó.

Todo lo que se sabe del ataque en el que fue asesinado el hijo del director de la cárcel de Neiva
La Gobernación del Chocó convocó un Puesto de Mando Unificado (PMU) durante la mañana de este jueves para evaluar la situación y coordinar las acciones de respuesta. Las autoridades militares informaron que se iniciarán operaciones para dar con "la búsqueda y la captura de estos responsables".

Este incidente representa el segundo ataque con drones registrado en lo corrido del año en la región, elevando a once el número total de militares heridos por este tipo de acciones.

Las autoridades presumen que el ataque podría ser represalia por parte del ELN tras el abatimiento de su cabecilla alias Santiago.

