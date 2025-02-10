‘Los Raphax’ se llevaron a 60 colombianas para explotarlas en Europa: así las engañaban

Las autoridades les dieron un duro golpe a las estructuras transnacionales dedicadas a la trata de personas desde Colombia a Europa.

Recientemente, fueron capturados dos integrantes de una red de prostitución trasnacional que habría captado a más de 60 víctimas con el propósito de explotarlas sexualmente en países como Albania, Montenegro, Malta, Croacia y Kosovo.

Todas eran sometidas a condiciones de esclavitud mediante la imposición de una deuda de 5.000 euros por concepto de viaje y alojamiento.

Cayeron 13 explotadores sexuales de colombianas en Europa

El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional confirmó que “13 delincuentes, a través de instrumentalización engañaban a personas para trasladarlas hacia otros destinos”.

Más de 60 víctimas a partir de un trabajo de seis meses de investigación, se logra este resultado y se materializa la captura en Cali, en Medellín y en Pereira.

En Albania, la Europol materializó siete órdenes de captura de los enlaces de esa red criminal.

La Policía Nacional, en cabeza de la Dijín y en coordinación con la Fiscalía, adelantaron los operativos.