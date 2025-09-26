CANAL RCN
Capturan a funcionario de la Fiscalía que tendría vínculos con el Clan del Golfo en Atlántico

Hace pocos meses, este hombre hizo parte de un esquema de protección.

Capturas contra el Clan del Golfo en Atlántico.
Capturas contra el Clan del Golfo en Atlántico. Foto: Fiscalía.

septiembre 26 de 2025
05:10 p. m.
Las autoridades capturaron a cuatro personas que estaban ligadas al Clan del Golfo en Atlántico. Lo insólito es que una de ellas trabaja en la Fiscalía.

Entre los capturados estuvieron Jorge Isaac Montes Naar o ‘César’ y Jorge Luis Santiago Charris. Este último es funcionario de la a Unidad de Seguridad de la Fiscalía Seccional de Atlántico. Es decir, les proporcionaba seguridad a las instalaciones de la entidad en Soledad.

Miembros del Clan del Golfo capturados en Atlántico

Además, se supo que entre marzo y mayo de este 2025 (menos de dos meses), hizo parte del esquema de seguridad de una fiscal adscrita a la Dirección Especializada
contra el Lavado de Activos.

Por su parte, ‘César’ era articulador del Clan del Golfo y operaba, no solamente en Barranquilla, sino en su área metropolitana. A ambos los imputarán con concierto para delinquir agravado. Al parecer, Charris se suministró información al Clan del Golfo.

Funcionario integró esquema de protección hace pocos meses

Durante el procedimiento, las autoridades también se hicieron cargo de un revólver calibre 38 mm, 27 cartuchos, 25 cartuchos calibre 9mm y cuatro celulares. Además, a los otros dos implicados los capturaron en flagrancia y deberán responder por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones.

La presencia del Clan del Golfo en Atlántico ha sido avisada desde hace varios años. Muestra de ello es la alerta temprana 037 de 2020, con la que la Defensoría del Pueblo se refirió acerca de los riesgos que tenía la población de Barranquilla, Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia.

Aparte del Clan del Golfo, ha habido peligro por el desarrollo de estructuras locales, tales como Los Nuevos Rastrojos, el Nuevo Bloque Costeño, Los Costeños, el Bloque Central Renacer, Los Papalopez y Los Vega, entre otras.

Cabe mencionar que hay un grupo llamado El Cartel de los Balcanes, el cual desde hace cinco años ha estado en Barranquilla, Medellín, Santa Marta y Cartagena. Uno de sus principales socios justamente ha sido el Clan del Golfo.

