Condenan a ‘La Tía’ por sobornar militares a cambio de información para el Clan del Golfo

Luego de lograr un preacuerdo con la Fiscalía, Teresa Jaramillo Giraldo, más conocida como ‘La Tía’, fue condenada por ofrecerle sobornos a funcionarios de la fuerza pública a cambio de información que le suministró al Clan del Golfo.

‘La Tía’ estaba al servicio de la subestructura Arístides Mesa Páez y la información se la proporcionaba al máximo cabecilla, alias Chirimoya. En el entramado también había otros nombres importantes: Luis Fernando Zapata Jaramillo, el cabo primero retirado Juan David Caicedo Lucumí, el cantante Mauricio Capiz y Daniel Henao Hernández.

¿Cuál fue el modus operandi de ‘La Tía’ y sus secuaces?

Los sobornos se llevaron a cabo entre octubre de 2024 y enero de este año. Uno de los casos se presentó de la siguiente forma. Primero, Lucumí contactó a un oficial del Ejército, a quien convenció para que le contara detalles de las operaciones y demás información confidencial. Le ofreció 50 millones de pesos por esta conducta.

RELACIONADO Clan del Golfo estaría detrás del plan pistola que ha dejado siete policías asesinados

Posteriormente, Capiz hizo la respectiva transferencia del primer millón. Por su parte, Zapata (hijo de ‘La Tía’) se reunió con el oficial en un parqueadero de Medellín y le dio 25 millones de pesos en efectivo. El resto del dinero estuvo a cargo de Henao.

Cuatro años de cárcel para ‘La Tía’

La información entonces terminó llegando al cabecilla bajo la intermediación de Jaramillo Giraldo. Entonces, esto permitió que la subestructura estuviera al tanto de las operaciones que se iban a efectuar en Magdalena Medio y Bolívar, los territorios en donde ha hecho presencia.

‘La Tía’ logró preacuerdo, por lo que un juez la condenó a cuatro años y 15 días de prisión. Asimismo, también fue condenado Lucumí. Las investigaciones revelaron que en otro caso hubo ofrecimientos de 100 millones de pesos que se entregaron bajo el mismo modus operandi del suceso anterior.