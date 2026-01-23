Futbolista de 14 años asesinado por bala perdida en Barranquilla: el objetivo de los sicarios se agachó

Las autoridades de Barranquilla capturaron a dos personas señaladas como presuntos responsables del asesinato de Juan Manuel Hernández, un niño de 14 años que murió tras recibir el impacto de una bala perdida durante un ataque sicarial en el barrio La Esmeralda, en el sur de la ciudad.

El menor, reconocido como promesa del fútbol local, se encontraba realizando una compra en una tienda del sector cuando ocurrió el hecho.

Según confirmaron los investigadores, Juan Manuel estaba junto a otras cuatro personas en el establecimiento comercial cuando hombres armados pasaron en una motocicleta y abrieron fuego contra el lugar.

El niño fue la única víctima de los disparos y, aunque fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, ingresó sin signos vitales.

"Juan Andrés mi hijo jugaba y amaba el fútbol, inclusive fue campeón. Ahora en diciembre quedó campeón allá en La Manga. Es un campeón en un equipo que tiene La Alcaldía. Y le gusta mucho la música. Cantaba, bailaba", relató Aniger Hernández, padre del menor, quien describió a su hijo como un niño con múltiples talentos artísticos y deportivos.

Padre reconstruyó el crimen de su hijo, el menor futbolista

El padre del menor reconstruyó los momentos previos a la tragedia:

El niño estaba con mi abuela. Estaba jugando con los primitos. Y él como que le dio hambre. Igual a la tienda compraste algo para comer. Compró y salió. Cuando está saliendo de la puerta de la tienda, pasa el individuo disparando.

De las cinco personas que se encontraban en el lugar, Juan Manuel fue el único alcanzado por las balas.

"Viste por ahí que estaba detrás del hijo mío. No sé si tú viste el video. Iban por él, pero él se agachó. Eso es una agresión", explicó el padre, asegurando que el ataque tenía un objetivo específico que no era su hijo.

Capturaron a dos presuntos responsables del asesinato del menor

Las autoridades indicaron que los capturados serían integrantes de una de las dos bandas criminales identificadas y activas en la ciudad de Barranquilla.

La investigación continúa para esclarecer los motivos del ataque y determinar la responsabilidad de los detenidos en este crimen que enluta a una familia y conmociona a los barranquilleros.