CANAL RCN
Colombia Video

Futbolista de 14 años asesinado por bala perdida en Barranquilla: el objetivo de los sicarios se agachó

Juan Manuel Hernández murió por una bala perdida cuando compraba algo en una tienda del barrio La Esmeralda.

Noticias RCN

enero 23 de 2026
02:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades de Barranquilla capturaron a dos personas señaladas como presuntos responsables del asesinato de Juan Manuel Hernández, un niño de 14 años que murió tras recibir el impacto de una bala perdida durante un ataque sicarial en el barrio La Esmeralda, en el sur de la ciudad.

El menor, reconocido como promesa del fútbol local, se encontraba realizando una compra en una tienda del sector cuando ocurrió el hecho.

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá

Según confirmaron los investigadores, Juan Manuel estaba junto a otras cuatro personas en el establecimiento comercial cuando hombres armados pasaron en una motocicleta y abrieron fuego contra el lugar.

El niño fue la única víctima de los disparos y, aunque fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, ingresó sin signos vitales.

"Juan Andrés mi hijo jugaba y amaba el fútbol, inclusive fue campeón. Ahora en diciembre quedó campeón allá en La Manga. Es un campeón en un equipo que tiene La Alcaldía. Y le gusta mucho la música. Cantaba, bailaba", relató Aniger Hernández, padre del menor, quien describió a su hijo como un niño con múltiples talentos artísticos y deportivos.

¡Doloroso! Madre y sus tres niños fueron hallados sin vida en una casa en Tiquisio, Bolívar
RELACIONADO

¡Doloroso! Madre y sus tres niños fueron hallados sin vida en una casa en Tiquisio, Bolívar

Padre reconstruyó el crimen de su hijo, el menor futbolista

El padre del menor reconstruyó los momentos previos a la tragedia:

El niño estaba con mi abuela. Estaba jugando con los primitos. Y él como que le dio hambre. Igual a la tienda compraste algo para comer. Compró y salió. Cuando está saliendo de la puerta de la tienda, pasa el individuo disparando.

De las cinco personas que se encontraban en el lugar, Juan Manuel fue el único alcanzado por las balas.

"Viste por ahí que estaba detrás del hijo mío. No sé si tú viste el video. Iban por él, pero él se agachó. Eso es una agresión", explicó el padre, asegurando que el ataque tenía un objetivo específico que no era su hijo.

ICBF rompe el silencio sobre muerte de niña de dos años en uno de sus hogares en Bogotá
RELACIONADO

ICBF rompe el silencio sobre muerte de niña de dos años en uno de sus hogares en Bogotá

Capturaron a dos presuntos responsables del asesinato del menor

Las autoridades indicaron que los capturados serían integrantes de una de las dos bandas criminales identificadas y activas en la ciudad de Barranquilla.

La investigación continúa para esclarecer los motivos del ataque y determinar la responsabilidad de los detenidos en este crimen que enluta a una familia y conmociona a los barranquilleros.

Revelan irregularidades en el colegio de Cajicá donde desapareció la niña Valeria Afanador
RELACIONADO

Revelan irregularidades en el colegio de Cajicá donde desapareció la niña Valeria Afanador

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de la Igualdad

Ministro de la Igualdad pide disculpas a sargento que agredió verbalmente hace 14 años en Toribío

Medellín

Alcalde de Medellín advierte sanciones por abusos en precios de hospedaje durante conciertos de Bad Bunny

Temblor en Colombia

¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 23 de enero de 2026!

Otras Noticias

La casa de los famosos

“Me ha dolido lo que ha pasado”: Alejandro Estrada le aclara a Yuli Ruiz que no quiere una relación

El actor dio a conocer las razones por las que no se siente cómodo al ser relacionado sentimentalmente con su compañera.

Finanzas personales

Nuevas reglas financieras: así podría mejorar el acceso al crédito en Colombia

Así ayudaría el nuevo modelo financiero a quienes hoy no acceden a préstamos.

España

Adolescente colombiano viaja a Madrid para tratamiento contra cáncer de garganta y pide apoyo solidario

Policía Nacional

Desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos con 30.000 productos vencidos en Barranquilla

Fútbol internacional

Álvaro Montero, la gran figura en Vélez: vea las atajadas del colombiano frente a Instituto