Gaviria y Uribe: el encuentro que podría reconfigurar el tablero político de cara al 2026

El objetivo central del encuentro sería avanzar en la conformación de una alianza que enfrente al petrismo.

octubre 29 de 2025
08:37 p. m.
Este viernes está previsto un encuentro entre los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe en Rionegro, Antioquia.

La reunión se da en un momento clave del panorama político, marcado por la decisión del Partido Liberal de no integrar la coalición del Frente Amplio de Izquierda y por la reciente absolución judicial de Uribe.

El objetivo central del encuentro sería avanzar en la conformación de una alianza que enfrente al petrismo en las elecciones presidenciales de 2026.

Mauricio Gómez, figura clave en los acercamientos

El senador liberal Mauricio Gómez ha sido uno de los principales articuladores de esta iniciativa. En las últimas semanas, facilitó al menos dos reuniones entre Gaviria y Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático.

Estos acercamientos han sido parte de una estrategia más amplia que busca sumar fuerzas de distintos sectores políticos.

Contactos con Cambio Radical, Conservadores y otros partidos

Además del Centro Democrático, Gaviria ha sostenido conversaciones con otros líderes políticos. La semana pasada viajó a Barranquilla para reunirse con Fuad Char, con el objetivo de abrir canales con Cambio Radical. También ha tenido varios encuentros con Efraín Cepeda, candidato por el Partido Conservador, incluyendo uno reciente durante el lanzamiento de un libro.

Otro actor en este proceso es Ingrid Betancourt, cuyo partido Verde Oxígeno avaló la candidatura de Juan Carlos Pinzón. Con estos movimientos, la alianza que se estaría configurando incluiría al Partido Liberal, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, Verde Oxígeno y algunos sectores cristianos.

El Partido de la U, fuera del bloque

Por el momento, el Partido de la U no haría parte de esta coalición. Su dirigencia ha mostrado acercamientos con Roy Barreras, lo que lo ubica más cerca del oficialismo. Este distanciamiento refuerza la idea de que la alianza en construcción busca consolidar un bloque opositor de cara a 2026.

Disputa por la cabeza de lista en Cundinamarca

En paralelo, se mueven las fichas para las listas al Congreso. El exalcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, busca encabezar la lista del Centro Democrático en Cundinamarca. Sin embargo, enfrenta la preferencia de Álvaro Uribe por la exministra Nancy Patricia Gutiérrez para ese puesto.

Saldarriaga tendría como objetivo asegurar una curul en el Congreso y, posteriormente, renunciar para postularse a la Gobernación de Cundinamarca en 2027. Esta estrategia forma parte de los movimientos regionales que acompañan la reconfiguración política nacional.

