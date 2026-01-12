CANAL RCN
Colombia Video

General Huertas, implicado en posible infiltración de las disidencias en las Fuerzas Militares, fue retirado de su cargo

El jefe de Comando de Personal del Ejército se vio salpicado por las revelaciones realizadas por la prensa, junto al director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía.

Noticias RCN

enero 12 de 2026
03:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Casi dos meses pasaron desde que el general Juan Miguel Huertas se vio implicado en la presunta infiltración de las disidencias de las FARC en las Fuerzas Militares y, recién, se conoció que fue apartado de su cargo como director del Comando de Personal del Ejército.

Ocurre la misma semana en la que la Procuraduría confirmó su suspensión, en medio de una investigación por la que podría ser retirado, de manera permanente, de las Fuerzas Militares.

Huertas se vio salpicado por la revelación de los archivos secretos de alias Calarcá, en los que se habla de un supuesto “pacto de no agresión” con las disidencias y la posibilidad de que sus cabecillas se desplacen por el territorio nacional, bajo la protección de esquemas de seguridad.

¿Qué pasó con la investigación iniciada contra alias Calarcá por movilizarse en una caravana de vehículos de la UNP?
RELACIONADO

¿Qué pasó con la investigación iniciada contra alias Calarcá por movilizarse en una caravana de vehículos de la UNP?

Tras ser suspendido en un primer momento, Huertas habría seguido en el cargo:

En los primeros días de diciembre del 2025, Noticias RCN conoció documentos que indicarían que, incluso después de ser suspendido, el general Huertas siguió ejerciendo sus funciones como director del Comando de Personal.

Su firma aparece en una resolución firmada el 1 de diciembre, con todo y que en ese entonces se encontraba suspendido por un término inicial de tres meses.

Expertos señalaron que la decisión no era opcional, sino “inmediata. Más cuando un tema de los que se está abordando es de naturaleza delicada, como la seguridad nacional”.

“Confío en que las instituciones colombianas van a actuar”: Embajador (e) McNamara sobre revelaciones de los archivos de Calarcá
RELACIONADO

“Confío en que las instituciones colombianas van a actuar”: Embajador (e) McNamara sobre revelaciones de los archivos de Calarcá

¿Qué dijo Huertas sobre los señalamientos en su contra?

Luego de que la prensa publicara información que lo vincula con las disidencias, el general Huertas, ahora apartado de su cargo, rechazó “cualquier señalamiento” en el que fuera asociado con organizaciones criminales.

Y sostuvo que “carecen de un soporte verificable”, con todo y que los archivos están en manos de la Fiscalía. El ente acusador se escudó en los “tiempos de la investigación” una vez estalló el escándalo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Ella es Sonia Restrepo, la esposa y mamá de los hijos de Yeison Jiménez

Tumaco

Siete personas murieron por choque entre dos lanchas en río de Tumaco

Yeison Jiménez

Hija de Yeison Jiménez compartió emotiva foto junto a su papá tras su muerte en el accidente aéreo

Otras Noticias

Enfermedades

Hombres en Colombia tardan más de dos años en consultar por disfunción eréctil, revela estudio

Un estudio en Colombia reveló que los hombres tardan más de dos años en consultar por disfunción eréctil, retrasando diagnósticos de enfermedades como diabetes o hipertensión.

La casa de los famosos

¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos? reunirá dos invitadas de lujo: ¿de quiénes se trata?

El exclusivo formato contará con la participación de dos exparticipantes de la segunda temporada, durante la noche de estreno.

Estados Unidos

Trump recibirá a María Corina Machado tras nuevas excarcelaciones en Venezuela

Luis Díaz

VIDEO: estas fueron las dos asistencias mágicas que hizo Luis Díaz con Bayern Múnich y volvieron a impresionar a toda Alemania

Inflación

Así puede calcular lo que le subirán de arriendo en 2026 por el aumento del IPC