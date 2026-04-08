Gloria Arizabaleta se pronunció y aseguró que atenderá los llamados de la justicia

En las últimas horas, Gloria Arizabaleta se pronunció sobre la investigación de la Corte Suprema de Justicia en su contra y anunció que enfrentará el proceso judicial con plena colaboración a las autoridades.

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Al mismo tiempo, se refirió a la designación del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera como su defensor legal ante la Corte Suprema de Justicia.

En un comunicado, Arizabaleta manifestó su disposición para atender todos los requerimientos del sistema judicial:

Atenderé todos los llamados de la justicia con plena disposición y en un marco de colaboración eficaz con las autoridades.

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Gloria Arizabaleta se pronunció frente al proceso que se adelanta en su contra

En el comunicado, Arizabaleta explicó que su defensa se desarrollará el respeto a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso.

Aseguró que el abogado Moreno Rivera llevará a cabo su defensa técnica especializada en el nivel jurisdiccional donde se adelanta la investigación y tendrá la facultad de ejercer las actuaciones necesarias para garantizar sus derechos fundamentales durante todo el proceso.

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¿Por qué la Corte Suprema indaga a Gloria Arizabaleta?

El pasado 30 de julio, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación formal contra la exrepresentante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, por haber ordenado la suspensión del presidente Gustavo Petro desde la Comisión de Acusaciones.

El alto tribunal la señala de presuntamente haber incurrido en los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto.

Es investigada puntualmente por la expedición de un auto con el que pretendía suspender al presidente Gustavo Petro en junio del año en curso.

En medio de este proceso, Noticias RCN dio a conocer, en primicia, unos chats en los que mantiene conversaciones cercanas con el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, algunas de carácter personal. En una de esas comunicaciones le solicita una compulsa de copias, al parecer, del exfiscal Néstor Humberto Martínez.

Martínez se habló de la situación de la excongresista y señaló que "el abogado de Petro se aproximó a la presidenta de la comisión de acusaciones, le pedía que me compulsara unas copias ante la Fiscalía, y además se atrevió, esto es francamente ilícito, a ofrecerle que él hacía la providencia judicial".