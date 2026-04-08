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Gloria Arizabaleta se pronunció y aseguró que atenderá los llamados de la justicia

La excongresista confirmó su colaboración con las autoridades y anunció su representación legal en el proceso que se adelanta en su contra.

Gloria Arizabaleta fue suspendida de su cargo por la Procuraduría
Foto: Facebook Gloria Arizabaleta

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
12:08 p. m.
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En las últimas horas, Gloria Arizabaleta se pronunció sobre la investigación de la Corte Suprema de Justicia en su contra y anunció que enfrentará el proceso judicial con plena colaboración a las autoridades.

Corte Suprema abre indagación formal a la exrepresentante Gloria Arizabaleta
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Al mismo tiempo, se refirió a la designación del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera como su defensor legal ante la Corte Suprema de Justicia.

En un comunicado, Arizabaleta manifestó su disposición para atender todos los requerimientos del sistema judicial:

Atenderé todos los llamados de la justicia con plena disposición y en un marco de colaboración eficaz con las autoridades.

Néstor Humberto Martínez habló de los reveladores chats del abogado de Petro y Gloria Arizabaleta
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Gloria Arizabaleta se pronunció frente al proceso que se adelanta en su contra

En el comunicado, Arizabaleta explicó que su defensa se desarrollará el respeto a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso.

Aseguró que el abogado Moreno Rivera llevará a cabo su defensa técnica especializada en el nivel jurisdiccional donde se adelanta la investigación y tendrá la facultad de ejercer las actuaciones necesarias para garantizar sus derechos fundamentales durante todo el proceso.

Esta fue la última acción de la representante Gloria Arizabaleta antes de la suspensión
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¿Por qué la Corte Suprema indaga a Gloria Arizabaleta?

El pasado 30 de julio, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación formal contra la exrepresentante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, por haber ordenado la suspensión del presidente Gustavo Petro desde la Comisión de Acusaciones.

El alto tribunal la señala de presuntamente haber incurrido en los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto.

Es investigada puntualmente por la expedición de un auto con el que pretendía suspender al presidente Gustavo Petro en junio del año en curso.

En medio de este proceso, Noticias RCN dio a conocer, en primicia, unos chats en los que mantiene conversaciones cercanas con el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, algunas de carácter personal. En una de esas comunicaciones le solicita una compulsa de copias, al parecer, del exfiscal Néstor Humberto Martínez.

Martínez se habló de la situación de la excongresista y señaló que "el abogado de Petro se aproximó a la presidenta de la comisión de acusaciones, le pedía que me compulsara unas copias ante la Fiscalía, y además se atrevió, esto es francamente ilícito, a ofrecerle que él hacía la providencia judicial".

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