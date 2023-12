"Preocupaciones no fueron respondidas": gobernador electo de Antioquia sobre reunión con el presidente

El presidente Gustavo Petro se reunió en la tarde del martes 12 de diciembre, en la Casa de Nariño, con 18 gobernadores electos el pasado 29 de octubre.

Los funcionarios con los que se reunió el presidente son los que no fueron invitados al primer encuentro del pasado 7 de noviembre. Para esa fecha, Petro se reunió con 14 gobernadores electos con quienes aseguró se identificaba políticamente.

En medio del encuentro, los mandatarios departamentales expresaron sus preocupaciones en temas de seguridad, paz, salud, entre otros.

En entrevista con Noticias RCN, el gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, habló sobre las principales preocupaciones que tiene, en particular sobre su departamento, y que le dio a conocer al Gobierno Nacional.

¿Cuál es su balance de la reunión con el presidente?

Yo sentí que las preocupaciones que manifestamos en nombre de los antioqueños no fueron respondidas alrededor de la inseguridad, de la minería ilegal, de la posibilidad de continuar con la concesión de la delegación minera y cómo buscarles financiación a las autopistas de cuarta generación.

Usted planteó inquietudes sobre la paz total ¿Pudieron abordar tema?

No, nosotros tuvimos ocasión de hablar cada uno de los 18 gobernadores presentes sobre distintos temas. Yo enuncié la preocupación grande que tenemos sobre la seguridad, básicamente hoy tenemos la mitad de los policías que registraron hace 10, 12 años en Antioquia, eso no fue referido por parte de la respuesta del presidente.

Él hizo más una referencia a un tema general de la seguridad, incluso haciendo anotaciones muy propias de lo que acontece en el mercado internacional de las drogas, pero no para resolver la necesidad que tiene no solo Antioquia, sino distintas regiones de Colombia de más fuerza policial.

¿Se abordó la derogación del decreto sobre las drogas?

Sí, varios gobernadores lo tocaron, pero no hubo respuesta por parte del Gobierno Nacional frente al particular. Nos tocará a nosotros, en el caso particular de Antioquia, apelar a la organización ciudadana, a la tecnología, a tumbar las casas de vicio y a proteger a las familias antioqueñas.

No podemos permitir que esta nueva disposición disfrazada de dosis mínima siga afectando a nuestros niños y jóvenes.

¿En cuáles problemas y propuestas coincidieron?

Hicimos una apreciación de tres inquietudes: faltante de pie de fuerza policial en Antioquia, faltantes para cerrar la infraestructura y abogamos por la prolongación de la delegación minera.