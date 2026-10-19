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Gobierno propone reformar el Código de Tránsito: ministra de Transporte revela detalles

El gobierno llevará a cabo encuentros con la ciudadanía para saber qué observaciones o comentarios se tienen de la normativa.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 19 de 2026
10:34 a. m.
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El Ministerio de Transporte informó que realizará encuentros en varias ciudades con el fin de reformar el Código de Tránsito.

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La actual normativa en materia vial se rige acorde a la Ley 769 de 2002, aunque con el paso de los años le han realizado algunas modificaciones.

¿Cuándo serán los encuentros?

El gobierno, entonces, desea actualizarlo a través de una reforma. El propósito principal es que las normas vayan de la mano con los retos de la actualidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, la situación financiera o los avances tecnológicos en el transporte.

Para ello, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, afirmó que reformar el código implica conocer las necesidades de los conductores en el país. Dependiendo de sus consideraciones, se analizarán las normas de tránsito en aras de tener claridad de qué ajustes realizar.

“Un código de tránsito sencillo, moderno y justo. Su éxito debe medirse por las vidas que salva y no por los ingresos que produce”, declaró la jefa de cartera.

En ese orden de ideas, el proyecto de ley que presente el gobierno en el Congreso partirá de las observaciones de la ciudadanía. Las personas interesadas pueden participar en los encuentros, los cuales serán de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en estos puntos:

  • Bogotá: 19 de octubre de 2026, Universidad de los Andes.
  • Barranquilla: 22 de octubre de 2026, Universidad del Norte.
  • Cali: 26 de octubre de 2026, Pontificia Universidad Javeriana.
  • Medellín: 3 de noviembre de 2026, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas.

La propuesta del gobierno

Ahora bien, ¿se pueden presentar propuestas? El ministerio tuvo en cuenta este asunto y habilitó la plataforma https://codigojustoquesalvavidas.mintransporte.gov.co/. En esta también se debe hacer el registro para hacer parte de los encuentros.

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El gobierno también señaló que uno de los asuntos que más se estudiará es el tema financiero, como lo son la diferencia de lo que ganan los conductores y el precio que implica sacar la licencia o sacar vehículos de los patios.

“Proponemos reducir el costo de las licencias, fijar multas proporcionales, revisar los cobros de los patios y las grúas; y simplificar los trámites”, afirmó. Sobre las cámaras de fotomultas, recordó que deben ser visibles fácilmente.

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