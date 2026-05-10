Gobierno confirma que se reactivará la Fuerza de Tarea Conjunta Urano: ¿Qué es y en qué consiste?

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la reactivación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, una unidad militar que había sido desactivada hace dos años durante el gobierno de Gustavo Petro.

La medida busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la inseguridad y proteger la infraestructura estratégica del país, particularmente en regiones afectadas por la acción de bandas criminales.

Gobierno reactivará Fuerza de Tarea Conjunta Urano

Según explicó el general Guillermo León, presidente de ACORE (Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro), “en el año 2024, en octubre, se desactivaron las unidades conjuntas, los comandos conjuntos y las fuerzas de tarea conjunta. La razón en su momento fue un replanteamiento de la organización militar ante las debilidades que presentaban estas estructuras, que no se contaban con las capacidades ni los medios necesarios por lo que se optó por reforzar las organizaciones territoriales de las brigadas y divisiones".

El general explicó que las Fuerzas de Tarea Conjunta son organizaciones de carácter transitorio que integran a más de una rama de las Fuerzas Militares: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

En el caso de Urano, será además interagencial, ya que contará con la participación de la Policía Nacional, el CTI, la Fiscalía, y entidades relacionadas con la infraestructura energética como Ecopetrol y el CENIF.

El general León destacó que estas unidades "se constituyen con el fin de sumar los esfuerzos de varias fuerzas" y "sumar capacidades con un objetivo específico y también de manera transitoria en el tiempo". Una vez cumplidos sus objetivos, las unidades se desactivan y cada fuerza retorna a sus funciones regulares.

La Fuerza de Tarea Conjunta Urano tendrá su centro de operaciones en Aguachica, Cesar y su misión incluirá cerrar los corredores utilizados por grupos criminales hacia el Norte de Santander.

Un objetivo prioritario será la protección de la infraestructura estratégica, "particularmente lo que tiene que ver con el poliducto que traslada y mueve combustible entre Pozos Colorados y Galán", el cual ha sido objeto de "múltiples válvulas ilícitas" que drenan recursos del país.

La desactivación de estas fuerzas en 2024 obedeció principalmente a la falta de capacidades operativas, especialmente en movilidad. "Estaban muy debilitadas en cuanto a personal y en cuanto a movilidad. Recordemos que estaba muy afectado el tema de la capacidad helicoportada", explicó el general León, quien añadió que "si no hay capacidad de movilidad de estas unidades, se pierde la razón de ser".