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Gobierno creará un fondo mixto para reconstruir Tolima tras incendios provocados por manos criminales

El presidente Abelardo de la Espriella anunció medidas de recuperación con recursos públicos y privados tras afectación de 50.000 hectáreas y pérdidas por $134.000 millones.

Gobierno creará un fondo mixto para reconstruir Tolima tras incendios provocados por manos criminales
Foto; AFP

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
03:51 p. m.
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El Gobierno Nacional anunció la creación de un fondo mixto para la reconstrucción y recuperación del departamento de Tolima, tras los devastadores incendios forestales que estarían siendo provocados por manos criminales.

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Durante el Puesto de Mando Unificado, el presidente Abelardo de la Espriella, se refirió a la magnitud de la tragedia ambiental. Informó que el más reciente informe de la emergencia señala más de 50.000 hectáreas afectadas por los incendios forestales, de las cuales cerca de 28.000 corresponden a áreas agropecuarias.

Asimismo, indicó que hay 2.660 productores afectados, pérdidas estimadas en $134.000 millones de pesos, 163.000 animales en riesgo por falta de alimentación y agua, con afectaciones reportadas en 23 municipios y 507 veredas del departamento.

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Gobierno elevará la calamidad pública por incendios en Tolima

El mandatario anunció medidas contundentes para capturar a los responsables de los devastadores incendios forestales:

Anuncio un cuerpo élite y hasta $50 millones de recompensa por información que dé con el paradero de los responsables.

La situación se agrava por la doble emergencia que enfrenta Tolima. A los incendios se suman las consecuencias del terremoto, 44 municipios afectados, 85 viviendas colapsadas, 3.212 viviendas averiadas y 3.776 afectaciones reportadas en todo el departamento.

Elevaré la calamidad pública y activaré medidas nacionales para atender el terremoto y los incendios. Implementaremos un plan de recuperación ambiental y productiva para el Tolima, con viviendas rurales, apoyo alimentario y financiero, proyectos productivos y restauración sostenible de los ecosistemas.

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Crearán un fondo mixto para atender emergencia en Tolima

El fondo mixto anunciado articulará recursos públicos, del sector privado y cooperación internacional para acelerar la recuperación productiva, ambiental y social del departamento.

Esta iniciativa busca generar un modelo de reconstrucción integral que involucre múltiples actores en el proceso.

En materia de ayuda humanitaria inmediata, la oficina de la primera dama movilizará entre mañana y pasado mañana más de 80 toneladas adicionales de ayudas humanitarias, que incluyen alimentos, agua, elementos de primera necesidad e insumos esenciales para las comunidades más afectadas.

El presidente también reveló gestiones de cooperación internacional: "Finalmente, ya he establecido contacto con los gobiernos de Estados Unidos y Chile, y estamos haciendo lo propio con España para gestionar la cooperación y capacidades que contribuyan a enfrentar los incendios y apoyar la recuperación".

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