Gobierno hace llamado al diálogo ante bloqueo de la comunidad de Arhuacos en Bosconia, Cesar

El viceministro del Interior, Jaime Berdugo, hizo un llamado urgente a la comunidad Arhuaca que mantiene bloqueada la vía nacional que conecta la Costa Caribe con el interior del país, en el municipio de Bosconia, Cesar, debido a disputas internas por la elección del cabildo gobernador del pueblo indígena.

Comunidad de Arhuacos mantiene bloqueo en Cesar

En sus declaraciones, el funcionario reiteró el respeto del Gobierno por la autonomía de los pueblos indígenas y pidió levantar los bloqueos que afectan la movilidad y la economía de la región.

“El Gobierno del Cambio, encabezado por el presidente de la República, hace un llamado a los compañeros y compañeras del pueblo Arhuaco que adelantan esta acción de hecho. Entendemos que existen diferencias internas sobre quién debe ser su cabildo gobernador, pero esta definición corresponde exclusivamente a ellos, dentro del marco de su autonomía”, señaló.

El viceministro recordó que, conforme al Convenio 169 de la OIT y la Sentencia SU-19 de 2024 de la Corte Constitucional, el Estado debe garantizar que los pueblos indígenas decidan internamente sobre sus autoridades tradicionales sin intervención de entidades externas.

“No es la Alcaldía, no es la Gobernación ni el Ministerio del Interior quienes definen quién es el cabildo gobernador. Son ellos y ellas quienes, en el marco de su autonomía, deben hacerlo. Por eso, invitamos a que establezcan una ruta de armonización interna para resolver sus diferencias”, añadió.

El alto funcionario insistió en que no es necesario recurrir a bloqueos o acciones de hecho para resolver los conflictos internos, e hizo un llamando tanto a la comunidad Arhuaca como a los habitantes de Bosconia a mantener la calma y evitar enfrentamientos.

“Invitamos a los compañeros Arhuacos a que comprendan que no es con un bloqueo como se define el liderazgo del cabildo. Y pedimos a la comunidad de Bosconia no responder con violencia. Debe primar el diálogo y la concertación”, expresó.

Asimismo, confirmó que el Ministerio del Interior está dispuesto a ofrecer todas las condiciones logísticas necesarias para facilitar los encuentros entre las distintas facciones del pueblo Arhuaco, cuando y donde ellos lo determinen, con el fin de avanzar hacia un consenso.

El viceministro advirtió que la falta de definición del cabildo gobernador por más de cinco años ha tenido serias consecuencias para la comunidad indígena.

¿Por qué mantienen el bloqueo los indígenas Arhuacos?

“Esta desarmonía ha impedido el ingreso de recursos y la ejecución de programas sociales que benefician a niños, niñas, hombres y mujeres Arhuacos. No tener una autoridad reconocida está afectando la inversión social del Estado en sus territorios”, explicó.

Por su parte, un representante de la autoridad Arhuaca confirmó que ya se iniciaron los primeros acercamientos entre los miembros de la comunidad para buscar una salida concertada al conflicto.

“Hoy el Gobierno entiende que debemos dialogar únicamente entre los Arhuacos. Este primer acercamiento es para hablar, alcanzar la paz y levantar el bloqueo que mantenemos”, indicó el líder indígena.