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Gobierno le sigue cerrando el cerco a las disidencias de Calarcá: le dieron de baja a otro guerrillero

La operación militar en San Andrés de Cuerquia resultó en la incautación de fusiles, municiones y explosivos del grupo armado organizado.

Gobierno le sigue cerrando el cerco a las disidencias de Calarcá: le dieron de baja a otro guerrillero
Foto: Ejército Nacional.

Yhonay Díaz

septiembre 13 de 2026
07:50 a. m.
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Una operación militar en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, dejó como resultado un guerrillero dado de baja y otro capturado tras enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos disidentes del Frente 36 de alias Calarcá.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó los resultados del operativo a través de su cuenta de X:

En San Andrés de Cuerquia, nuestro Ejército Nacional sostuvo combate contra integrantes del Frente 36. Resultado: un narcoterrorista dado de baja y otro capturado, herido en combate.

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Un guerrillero de Calarcá muerto y otro capturado en combates

De acuerdo con el informe del Ejército Nacional, tropas de la Cuarta Brigada fueron las encargadas de ejecutar esta operación interinstitucional en coordinación con la Fiscalía.

Un guerrillero fue dado de baja y otro que fue capturado resultó herido durante el intercambio de disparos y recibió atención inmediata por parte del enfermero de combate.

Entre los elementos incautados se encuentran dos fusiles, un arma corta, 19 proveedores, 977 municiones, un cañón de repuesto para ametralladora, cuatro artefactos explosivos improvisados y una granada de mano, además de material de intendencia.

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La advertencia de Abelardo de la Espriella

El mandatario fue enfático en su mensaje contra los grupos armados ilegales:

Seguimos avanzando con decisión. A los narcoterroristas los vamos a perseguir sin descanso: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza legítima del Estado.

El GAO-r Estructura 36 opera principalmente en el norte de Antioquia y ha sido señalado de participar en actividades de narcotráfico, extorsión y reclutamiento forzado en la región.

Este operativo se enmarca dentro de la estrategia gubernamental de combate frontal contra las estructuras armadas ilegales que operan en el territorio nacional.

El guerrillero herido fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con el proceso judicial correspondiente.

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