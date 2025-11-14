Gobierno Nacional prorroga por 12 meses situación de desastre nacional

El Gobierno Nacional oficializó este 14 de noviembre la extensión por un año más de la Situación de Desastre de carácter nacional, inicialmente declarada el 13 de noviembre de 2024, como respuesta a los graves efectos ocasionados por los fenómenos de variabilidad climática que han impactado al país durante los últimos meses.

La medida quedó formalizada mediante un decreto expedido el 12 de noviembre de 2025, en el cual se explica que la prórroga se realiza con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, acelerar los procesos de rehabilitación y reconstrucción, y mejorar la coordinación entre las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.