Gobierno se alista para respaldar mini reforma laboral del Partido Liberal mientras mantienen la consulta

El escenario político en el Congreso vivió un giro tras la presentación de una nueva propuesta de reforma laboral por parte del senador liberal Carlos Alejandro Chacón.

Aunque el texto es calificado como una “mini reforma”, el respaldo que ha comenzado a consolidar en diferentes sectores políticos sugiere que podría convertirse en una iniciativa viable para ser aprobada en tiempo récord.

La jugada liberal fue acompañada por dos anuncios clave: la designación del senador Miguel Ángel Pinto como coordinador ponente, y la declaración del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien no descartó acelerar su trámite mediante un mensaje de urgencia.

Cabe mencionar que, esto ocurre mientras el Gobierno mantiene su apuesta por una consulta popular sobre temas laborales.

El senador liberal Carlos Alejandro Chacón sorprendió al presentar una versión reducida de la reforma laboral, iniciativa que había fracasado meses atrás cuando fue impulsada directamente desde el Gobierno Nacional.

Esta nueva propuesta, aunque menos ambiciosa, ha comenzado a reunir apoyos clave en el Congreso, especialmente dentro del propio Partido Liberal.

Uno de los movimientos más significativos fue la designación del senador Miguel Ángel Pinto como coordinador ponente del proyecto en la Comisión Segunda del Senado, pues él es recordado por haber sido precisamente quien lideró el archivo de la reforma laboral del Gobierno, lo que da a este giro un peso político particular.

Su participación sugiere que dentro del Partido Liberal, incluido el sector más cercano a César Gaviria, uno de los críticos más notorios del Ejecutivo, hay un ánimo de respaldar esta nueva versión.

La propuesta, aunque más limitada, conserva aspectos centrales de la iniciativa original del Gobierno. Como explicó el analista Julio Iglesias:

En ese sentido, la diferencia no radica en una visión distinta sobre el país, sino en la forma y el tono con los que se plantea el cambio.

La respuesta del Gobierno a esta movida liberal no se hizo esperar, ya que, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que consideraba la posibilidad de darle mensaje de urgencia al proyecto, lo que reduciría a la mitad los tiempos para su discusión y aprobación.

Esto permitiría que, en aproximadamente dos meses, la propuesta ya cuente con luz verde del Congreso. Sin embargo, Benedetti también fue enfático en que esto no significa que se renuncie a la consulta popular que impulsa el presidente Gustavo Petro.

Este doble juego del Gobierno ha sido interpretado por los analistas como una jugada con intenciones claramente electorales. Según Julio Iglesias:

Para Juana Afanador, también analista de La Mesa Ancha, la postura del Partido Liberal representa una forma válida de ejercer oposición sin caer en el bloqueo.

Yo no puedo ser congresista o no puedo ser una bancada que simplemente rechaza y no propone absolutamente nada. (…) Me parece muy bien jugado por parte del Partido Liberal hacer una propuesta.