Gobierno y Clan del Golfo logran primer acuerdo: entregarán a menores en sus filas

El Gobierno Nacional y el Clan del Golfo han alcanzado su primer acuerdo en las negociaciones en curso, estableciendo un plan piloto que se implementará en cinco municipios de los departamentos de Antioquia y Chocó.

Clan del Golfo logra primer acuerdo con el Gobierno Nacional

Este avance significativo marca un paso importante en los esfuerzos por reducir la influencia del grupo armado en la región.

Los municipios seleccionados para este plan piloto son Mutatá, Acandí, Belen de Bajira, Río Sucio y Unguía. Según el documento de cierre de la negociación, el Clan del Golfo se ha comprometido a realizar un censo de menores de edad que actualmente se encuentran en sus filas, con el propósito de entregarlos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Además, el acuerdo contempla la implementación de un programa restaurativo para la sustitución de cultivos ilícitos, buscando ofrecer alternativas económicas viables a las comunidades afectadas por esta problemática.

Por otro lado, para abordar el fenómeno de la migración ilegal en la zona, se ha establecido que un grupo especializado de Migración Colombia deberá desplazarse a la región.

Finalmente, otro aspecto destacado del acuerdo es el compromiso del Clan del Golfo de no interferir en los procesos electorales de 2026, lo cual representa un paso importante hacia la normalización de la vida democrática en las áreas afectadas por su presencia.

Los compromisos del Clan del Golfo con el Gobierno

Cabe mencionar que el Clan del Golfo se ha convertido en el grupo criminal con mayor número de integrantes en el país, con más de 9.500 miembros en sus filas. Esto representa un incremento alarmante del 165% entre 2018 y 2025.

El éxito de este plan piloto podría sentar las bases para futuros acuerdos y estrategias de pacificación en otras regiones del país afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

Sin embargo, expertos advierten que será crucial monitorear de cerca el cumplimiento de estos compromisos y evaluar su impacto real en las comunidades afectadas.