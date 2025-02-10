Mineros advierten que nueva ley radicada en el Congreso podría “marchitar” al sector

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) expresó su rechazo al proyecto de ley minera presentado por el Gobierno Nacional en el Congreso, al considerar que limita la participación de la empresa privada y abre la puerta al debilitamiento del sector.

Según el gremio, la propuesta denominada “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida” plantea que la explotación de minerales quede en manos de empresas estatales, restringiendo la participación de actores privados.

Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, advirtió que esta visión estatal puede generar graves consecuencias:

“El sector minero quedará sumido en una parálisis sin precedentes, dejando a los territorios expuestos a la explotación ilícita de minerales en manos de organizaciones criminales, con los impactos sociales y ambientales que ello implica”.

Entre los puntos más polémicos señalados por el gremio está la prohibición absoluta de la exploración y explotación de carbón térmico, sin estudios técnicos ni un plan de transición que garantice alternativas laborales y fiscales para las regiones productoras.

La ACM también cuestiona que el proyecto multiplica las zonas de exclusión minera, lo que, según advierte, podría equivaler a una “expropiación indirecta” de títulos vigentes.

Por otro lado, la Asociación alertó sobre la “discrecionalidad excesiva” que el proyecto otorgaría a la Autoridad Minera para decidir dónde y bajo qué condiciones puede operar la industria, así como la intención de trasladar funciones del Congreso al Ejecutivo, lo que consideran un retroceso democrático.

El gremio insistió en que la propuesta no recogió las observaciones técnicas y jurídicas que presentaron hace más de un año, ni promovió un diálogo real con el sector. “Esta no es una ley minera, es una ley anti-minera, porque vulnera la libertad de empresa y la libre competencia”, enfatizó Nariño.

Finalmente, la ACM hizo un llamado al Congreso para revisar a fondo el proyecto y ponderar sus consecuencias en materia de inversión, desarrollo territorial y sostenibilidad fiscal.

Aseguró que, mientras en el mundo se promueven marcos normativos que atraen capital y fortalecen la seguridad jurídica, Colombia corre el riesgo de perder inversión legal y dar espacio a la minería ilegal.