"El pecado fue creer en los partidos tradicionales": Gustavo Bolívar en entrevista con José Manuel Acevedo

Desde el pleno corazón de Miami, Florida, pero también en medio del reciente escándalo al interior del Gobierno Nacional, Gustavo Bolívar, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, habló con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sobre algunas infidencias de lo que ha sucedido en el centro del poder de Colombia.

Tras retirarse de su curul en el Senado, Bolívar regresó a su pasión más arraigada: las letras y la escritura de libretos. Para él, ni el guionista más creativo pudo haber anticipado lo que iba a suceder al interior del Gobierno colombiano.

José Manuel Acevedo: ¿Quiénes son los villanos y quiénes los buenos en esta historia de las chuzadas y de la niñera?

Gustavo Bolívar: Lo bueno son los colombianos y los villanos son quienes intentan usurpar el poder, de aprovecharse de él para generar riquezas ilícitas o generar más poder. Nosotros estamos dentro de esos que manejan el Estado y la historia es la que cuenta qué ha hecho cada Gobierno. Nosotros apenas estamos empezando a escribir esa historia.

J. M. A.: ¿No le parece que están cayendo en las mismas prácticas que combatieron y criticaban?

G. B.: Sí, el episodio es bien lamentable y afortunadamente el presidente de la República lo dijo: no vamos a cometer las mismas prácticas sucias de los Gobiernos anteriores, esto no tiene excusa. Que haya sucedido en una empleada del servicio o que ocurra con un magistrado, para mí vale lo mismo.

Sin embargo, las comparaciones entran a ser odiosas, porque no es una práctica sistemática, como sucedió en gobiernos anteriores, que se chuzaban periodistas, opositores, magistrados. Sucedió y afortunadamente se puede detener, fue por un episodio personal.

J. M. A.: Me da la impresión de que está minimizando lo que sucedió, ¿es así?

G. B.: No, es que, en el episodio de las chuzadas, no deja de ser grave, pero no es comparable y afortunadamente se pudo detener a tiempo. Tanto Gustavo Petro, como el ministro Velásquez, incluso yo, hemos sido víctimas de chuzadas y no queremos que ese episodio se repita. Es una violación de los derechos humanos y nosotros ofrecimos un cambio y lo mínimo que podemos hacer es respetar eso.

J. M. A.: ¿Laura Sarabia se equivocó, cometió un delito o ninguna de las anteriores?

G. B.: Yo creo que se equivocó. No veo en Laura Sarabia una mala fe, sino una chica sin la preparación política suficiente para asumir un cargo tan importante. Creo que todas estas portadas de revista y entrevistas que la señalaban como una de las mujeres más poderosa de Colombia la desbordaron. Creo que sucedió el episodio, se perdió una plata y no lo supo manejar, pero no veo en ella una mala fe, la verdad.

J. M. A.: Del otro lado está el exembajador Armando Benedetti. Dicen algunos que estaba extorsionando y Laura puso esa palabra, tanto a ella como al Gobierno, ¿qué piensa de él?

G. B.: Lo dijo Laura y hay que creerle. No sé qué tipo de chantaje, unos dicen que por puestos o lo que sea, pero la que debe dar esa razón es ella, porque al parecer sí hubo un chantaje ahí.

J. M. A.: ¿Pero eso no es el ‘todo vale’ que también criticaron durante mucho tiempo?

G. B.: Sí, mire yo me acuerdo cuando estaba en el Nuevo Liberalismo que Luis Carlos Galán pronunció esa frase: es imposible ganar sin untarse.

Yo pienso ahora, que Gustavo Petro tiene en el imaginario unas metas altruistas que es cambiar a Colombia desde las reformas sociales y en algún momento tuvo que hacer una alianza consigo mismo de decir: solo no lo vamos a hacer y vamos a aceptar a esa vieja clase política en la campaña para ganar y después vemos cómo arreglamos.

Hoy la cosa no ha salido bien, sí se ganó, pero no sé cuántos votos pusieron ellos, tal vez más de un millón. No Benedetti ni Roy, porque ellos no tienen esos votos, sino en su conjunto la clase política que se acercó.

Petro confió mucho en ellos, sobre todo para hacer las alianzas legislativas. Si me preguntan un pecado hoy, es haber creído que esos partidos tradicionales le iban a cumplir en el Congreso, con las reformas, porque nos estamos dando cuenta que hay poderes más importantes en Colombia que el presidente.

J. M. A.: ¿Se le ocurre algún nombre para reemplazar a Laura Sarabia?

G. B.: Se me ocurre Jorge Rojas, Augusto Rodríguez, el director de la UNP; hay una persona, que, aunque tiene el lastre de ser el excuñado de Benedetti, pero Juan Fernández es un hombre muy ponderado. Mujeres también, una Cielo Rusinque, que hoy está manejando el DNP.

Pero Gustavo Petro tiene que poner a su lado a una persona, no solo que la conozca, sino que lo conozca a él, en su intimidad también, que sea leal.

La tercera condición es que esa persona tenga autoridad también sobre él, que sea capaz de decirle presidente, no diga esto, o estas son las consecuencias de decir tal cosa.

J. M. A.: ¿Usted cree, en ese sentido, que Laura Sarabia aisló al presidente?

G. B.: Sí, Laura no sé si tenía ese mando sobre el presidente, yo la notaba más condescendiente, más leal en todos los sentidos, pero también nos hace falta una persona que diga: pare ahí, cálmese, pensemos.

J. M. A.: ¿Cómo siente hoy al presidente anímicamente, cómo cree que está?

G. B.: Pues negar que estos episodios golpean, es imposible. Pero Gustavo Petro tiene una ventaja que muchos ven desventaja. Ese paso por la guerrilla hace a estas personas a prueba de todo, de tormentas, de lluvia, de sol y él es un hombre muy resiliente.

J. M. A.: Uno también cree que lo increíble es que no hay una oposición que le esté haciendo zancadilla todo el día, sino que termina siendo desde adentro, a veces él mismo, ¿no es paradójico?

G. B.: Nosotros hemos cometido muchos errores, que por sí solos darían para que esto estuviera peor. Pero la oposición se enfrascó en las tergiversaciones y perdió credibilidad.

Yo hoy siento que el jefe de la posición es el fiscal general de la Nación, porque desafortunadamente los entes de control están politizados.

J. M. A.: Muchos colombianos, al ver el jueves que el presidente no aparecía, se preguntaban ¿dónde está en plena crisis política?

G. B.: Yo creo que esa pausa que hizo, esa perdida de varias horas le sirvió para estudiar el panorama y escuchar versiones también y salir a dar una solución que fue la salida de Laura y Armando Bendetti.

En esta ocasión creo que hizo lo correcto, y lo debería seguir haciendo. Hay momentos de crisis donde no se puede reaccionar inmediatamente porque faltan piezas, versiones y es mejor tenerlas claras.

J. M. A.: Yate, casa, apartamento en Miami, así muy fácil hablar de desigualdad, dicen muchos…

G. B.: Es que la desigualdad no es que unos tengan mucho, sino que otros tengan muy poco. Si la riqueza nace del trabajo, como en mi caso, que tardé 25 años construyendo una pequeña riqueza, pues es una que produce. Yo produzco empleo, invierto, hago empresa. Lo importante es que las políticas del Estado logren que por la vía tributaria uno pueda redistribuir un poco lo que tiene y eso no pasa en Colombia.

J. M. A.: ¿Ya le puedo decir candidato a la Alcaldía de Bogotá?

G. B.: Dentro de poco. En el Pacto Histórico tuvimos una reunión hace tres días y me dicen que no tengo más plazo para decidir. Tengo plazo hasta el próximo viernes para dar un sí o un no.

Lo complicado es resolver problemas económicos. El otro factor es mi tranquilidad, en Colombia es difícil, la invasión de la privacidad por los escoltas y se pierde la libertad completamente.

J. M. A.: ¿Quién es para usted el rival a vencer en Bogotá?

G. B.: Yo creo que Carlos Fernando Galán, Oviedo y Lara, de ahí no creo que se salga la cosa.

J. M. A.: ¿Qué piensa de Claudia López?

G. B.: Claudia incumplió muchas promesas, y eso nos está pasando factura en Bogotá. Si uno mira los niveles de aceptación de los movimientos alternativos, es baja porque la Alcaldía no ha sido buena.

Se equivocó en jugársela con los chinos por el metro, en un metro elevado que no es el que le conviene a Bogotá, por lo menos en la Avenida Caracas.

J. M. A.: ¿Qué piensa de Daniel Quintero como eventual sucesor de Gustavo Petro?

G. B.: Yo no creo mucho en Quintero. Es una persona que, como Roy, ha saltado de partido en partido y cuando veo que las personas son muy ambiciosas les tengo alguna prevención. Hay que mirar que pasa cuando salga de la Alcaldía y se investigue lo que ha pasado dentro de su Administración. Pero no creo que haya sido buena, porque si hubiera sido así el uribismo no tendría la primera opción de llegar a la Alcaldía.

Él tenía la responsabilidad de haber una gran Alcaldía, para que Medellín volviera a elegir un candidato alternativo, y hoy lo que veo en las encuestas es que va a volver a ganar Fico.

J. M. A.: ¿Cuál es el peor defecto del Gobierno del presidente Petro?

G. B.: El romanticismo.

Entiendo la soberbia en la medida que usted está siendo atacado por todos los frentes. Un sector de la prensa tergiversa, la oposición miente, los militares amenazando, el Congreso lento.

J. M. A.: ¿Cuál es su pronóstico en materia de reformas (salud, laboral, pensional), pasan o no pasan?

G. B.: Ya quedan 20 días, veo casi imposible que pasen en el periodo ordinario. No sé si con extras pasara por lo menos la de la salud.

Ayer le escribí a Gustavo Petro: arranquemos a hacer las reformas que no necesitan de la ley, por ejemplo, la salud preventiva. Él armó mil equipos en Bogotá para llevar a los territorios psicólogos, médicos y enfermeras, eso se puede hacer sin la reforma. Necesitamos hacer que esto despegue, vamos a cumplir el año y no va a haber más escusa.

J. M. A.: ¿Usted es radical y eso es lo que necesita Colombia?

G. B.: Yo soy radical en contra la violación de los derechos humanos y contra la corrupción, en lo demás soy una persona muy voluble.

Considero que, a los jóvenes, en vez de haberles sacado los ojos, de perseguirlos y encarcelado, tenían que haberlos sentado en una mesa, faltó diálogo ahí.