Trata de personas en el Congreso, corrupción y fricción en el Pacto Histórico: Gustavo Bolívar se destapó

Año nuevo, vida nueva, dice un fragmento de una reconocida canción que al parecer el ahora exsenador Gustavo Bolívar quiso aplicar desde que renunció al Senado, se dice, para apostarle a la Alcaldía de Bogotá. Al parecer, el excongresista abandonó las labores legislativas, pero también decidió dejar al descubierto lo que serían fisuras dentro de la colectividad de Gobierno, puntualmente en el Pacto Histórico.

En entrevista con Vicky Dávila, directora de la Revista Semana, se refirió al representante Agmeth Scaff. “Lo dije desde el comienzo. Él no era del proceso, en el 2018 hizo campaña por Duque, por los Char, eso no lo hace malo, aclaro que no soy sectario. Pero si hacía campaña con ellos, pues debió buscar una curul en esas toldas. Cuando lo aceptaron acá, supimos que no iba a dar la talla, porque nosotros tenemos aquí otro tipo de prácticas”.

Tras estas duras afirmaciones, pasaron unos segundos para que Scaff reaccionara de forma airada a sus aseveraciones. El representante afirmó que era “difamación” y le pidió cesar con las “cizañas y mentiras”. La pelea se extendió a traves de Twitter y las tensiones al interior de la colectividad se hicieron más evidentes.

¿Fisuras al interior del Pacto Histórico?

Pero en las polémicas declaraciones de Bolívar hubo espacio para otro de sus compañeros. Se trata de María José Pizarro, quien, según él, habría “pelado el cobre” ante sus compañeros.

Como si fuera poco, el excongresista también habló de supuestas mafias en el Congreso ligadas al narcotráfico e incluso se refirió a una presunta red de trata de personas.

“Sí, eso existe. Se va identificando. Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina. Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho”.

La denuncia de Bolívar indica que, para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. “Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año, por eso las mantienen así, con contraticos chiquitos. Esa fue la denuncia que me hicieron ellas. Yo se la conté a varias personas, pero el problema es que ellas no han querido dar públicamente la cara porque están casadas, otras tienen novio o tienen miedo”.

Frente a estas afirmaciones, desde otros sectores reclamaron al exlegislador no haber avisado a las autoridades la grave situación. El abogado Daniel Briceño afirmó que todo servidor público tiene la obligación de denunciar si tiene conocimiento de alguna acción delictiva.

De acuerdo con Gustavo Bolívar, hay mucho más que contar sobre lo que sucede adentro del Capitolio y al interior del Pacto Histórico. Esto será revelado en un libro que el funcionario publicará.