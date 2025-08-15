Familia de patrullero asesinado por la espalda en el Cauca reclama al Gobierno

Mientras prestaban guardia en la estación de Policía de Morales, Cauca, los patrulleros de la Policía Jordan Isaac Rosado y Sergio Andrés Trujillo fueron asesinados por la espalda, en un ataque organizado por cinco hombres del frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, que vestidos de civiles se camuflaron entre la población.

En un video de las cámaras de seguridad instaladas en zona urbana del municipio de Morales, se ve el momento en el que los cinco responsables de su asesinato salen corriendo y disparando al aire, como si estuvieran celebrando el robo de su armamento. Un hecho que, en entrevista con Noticias RCN lamentó la familia de Jordan Isaac Rosado, desde el departamento del Atlántico.

“¿A unos pelados que están nuevos en la fuerza cómo los van a echar pa’ allá, sin estar preparados? No deben enviar a los nuevos sin haberlos preparado bien para cumplir su labor en una zona tan peligrosa”, se pregunta Jorge Rosado, padre de uno del uniformado.

En un último mensaje enviado a su familia, Jordan se mostró confundido por las indicaciones en la estación de Morales:

En un último mensaje de voz, enviado a su pareja sentimental, el patrullero Rosado mencionó que algo extraño parecía estar pasando en la estación: “Amor, te decía que nos hicieron salir y nos pusieron a devolvernos enseguida, no entiendo qué pudo ser”.

Minutos después, fue asesinado de un tiro en la cabeza junto a su compañero proveniente del Huila, Sergio Andrés Trujillo. Ambos tenían 25 años y, desde antes de unirse a la institución servían a la patria.

Rosado dejó su empleo como enfermero para servir a la patria en la que, hoy, debe ser enterrado:

Jordan, por ejemplo, “era enfermero y estaba trabajando en la clínica Simón Bolívar”. Además, su padre lo describe como “un pelado muy sano y alegre”, que se inscribió en la Policía contra voluntad de su familia.

Desde que fueron asesinados, el alcalde de Morales tomó medidas excepcionales; decretó el toque de queda nocturno, prohibió la venta y el consumo de bebidas embargantes en lugares públicos y, el viernes, se indició a los estudiantes que no debían asistir a clases presenciales.

Una tragedia que, de acuerdo con el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, ya se está investigando: “Se envió un equipo especial de la Policía Nacional, en término de investigación, para lograr identificar y ubicar a estos criminales, por los que hay una recompensa de hasta 200 millones de pesos”.

Según la secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán Gallardo, el ataque podría responder a que el 18 de agosto “se cumple el aniversario de la muerte de alias ‘Jaimito’, de donde nace esta estructura”, así que “posiblemente, estos actos tengan que ver con el aniversario”.