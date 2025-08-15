CANAL RCN
Colombia Video

Familia de patrullero asesinado por la espalda en el Cauca reclama al Gobierno

El joven de 25 años había dejado su trabajo como enfermero para servir a la patria, desde la institución.

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
03:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mientras prestaban guardia en la estación de Policía de Morales, Cauca, los patrulleros de la Policía Jordan Isaac Rosado y Sergio Andrés Trujillo fueron asesinados por la espalda, en un ataque organizado por cinco hombres del frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, que vestidos de civiles se camuflaron entre la población.

En un video de las cámaras de seguridad instaladas en zona urbana del municipio de Morales, se ve el momento en el que los cinco responsables de su asesinato salen corriendo y disparando al aire, como si estuvieran celebrando el robo de su armamento. Un hecho que, en entrevista con Noticias RCN lamentó la familia de Jordan Isaac Rosado, desde el departamento del Atlántico.

Así fue el cruel asesinato de dos policías en Morales, Cauca: los atacaron a pie y por la espalda
RELACIONADO

Así fue el cruel asesinato de dos policías en Morales, Cauca: los atacaron a pie y por la espalda

“¿A unos pelados que están nuevos en la fuerza cómo los van a echar pa’ allá, sin estar preparados? No deben enviar a los nuevos sin haberlos preparado bien para cumplir su labor en una zona tan peligrosa”, se pregunta Jorge Rosado, padre de uno del uniformado.

En un último mensaje enviado a su familia, Jordan se mostró confundido por las indicaciones en la estación de Morales:

En un último mensaje de voz, enviado a su pareja sentimental, el patrullero Rosado mencionó que algo extraño parecía estar pasando en la estación: “Amor, te decía que nos hicieron salir y nos pusieron a devolvernos enseguida, no entiendo qué pudo ser”.

Minutos después, fue asesinado de un tiro en la cabeza junto a su compañero proveniente del Huila, Sergio Andrés Trujillo. Ambos tenían 25 años y, desde antes de unirse a la institución servían a la patria.

Rosado dejó su empleo como enfermero para servir a la patria en la que, hoy, debe ser enterrado:

Jordan, por ejemplo, “era enfermero y estaba trabajando en la clínica Simón Bolívar”. Además, su padre lo describe como “un pelado muy sano y alegre”, que se inscribió en la Policía contra voluntad de su familia.

Atroz feminicidio de una joven estudiante de enfermería en Argelia, Cauca
RELACIONADO

Atroz feminicidio de una joven estudiante de enfermería en Argelia, Cauca

Desde que fueron asesinados, el alcalde de Morales tomó medidas excepcionales; decretó el toque de queda nocturno, prohibió la venta y el consumo de bebidas embargantes en lugares públicos y, el viernes, se indició a los estudiantes que no debían asistir a clases presenciales.

Una tragedia que, de acuerdo con el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, ya se está investigando: “Se envió un equipo especial de la Policía Nacional, en término de investigación, para lograr identificar y ubicar a estos criminales, por los que hay una recompensa de hasta 200 millones de pesos”.

Según la secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán Gallardo, el ataque podría responder a que el 18 de agosto “se cumple el aniversario de la muerte de alias ‘Jaimito’, de donde nace esta estructura”, así que “posiblemente, estos actos tengan que ver con el aniversario”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Diego Cadena

Diego Cadena, condenado por soborno en caso de Juan Guillermo Monsalve

ELN

Un soldado murió y otros siete resultaron heridos tras ataque del ELN en el sur de Bolívar

Canal RCN

Conmovedor: este fue el último adiós de la pareja de Alejandra Gómez, la periodista que falleció

Otras Noticias

Subsidios

Requisitos para acceder a subsidios de vivienda en Colombia cambian: lista actualizada

Estos son los nuevos requisito que deben cumplir las personas que buscan acceder a estos subsidios.

Ciclismo

Video insólito reveló el accidente que sufrió Rigoberto Urán y que le causó la fractura de su clavícula

En la grabación se observa como el se lesiona. Fue operado con éxito.

Viral

VIDEO I Blessd se va en contra de guardia que bajó a un fan de la tarima durante su show

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol

Nicolás Maduro

Ecuador declaró terrorista al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro: ¿Ayudará a las operaciones de EE. UU.?