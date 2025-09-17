CANAL RCN
Colombia Video

Harold González y Alfredo Saade: los nuevos rostros del poder diplomático en el Gobierno Petro

Funcionarios de la Cancillería consideran que la designación de Harold González le abriría la puerta de la carrera diplomática a cuotas políticas del Gobierno.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
10:16 p. m.
La nueva entrega de El Termómetro Político llega con las designaciones y nombramientos en el Gobierno Nacional.

Hace apenas dos días apareció publicado el nombre de Harold González como nuevo director de la Academia Diplomática en Cancillería, quien sería el encargado de realizar los concursos y seleccionar a los aspirantes para ingresar a la carrera diplomática.

Alfredo Saade sale de la Casa de Nariño y se desempeñará como embajador en Brasil
Es decir, por sus manos pasará la elección de los próximos embajadores y cónsules de Colombia y de carrera.

Aunque Harold González sí cumple los requisitos para ocupar el cargo, actualmente es el vicepresidente de relaciones internacionales de Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro. La preocupación es de varios funcionarios de la Cancillería quienes consideran que esa designación podría abrirle la puerta de la carrera diplomática para cuotas políticas del Gobierno.

Citarán a funcionarios de Cancillería por escándalo de residencia para Carlos Ramón González
Una fuente le dijo a Noticias RCN que aunque el nombramiento de Alfredo Saade como embajador en Brasil no está confirmado, sigue en firme. La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, se lo confirmó a algunos funcionarios en el último evento oficial en Manaos. Señaló que esa era la decisión del presidente.

Incluso dicen que Saade ya ha hecho varias llamadas a las oficinas en Brasilia para preguntar sobre temas logísticos.

