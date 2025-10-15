Hijo del gerente del Hospital de Ocaña fue secuestrado en carretera junto a un acompañante

En un desplazamiento por carretera, a la altura del corregimiento de Morrison, del municipio de Rio de Ordo, Cesar, fueron secuestrados el ingeniero Sergio Andrés Tamayo y su acompañante.

Información preliminar sugiere que el vehículo en el que se desplazaba el hijo del gerente del hospital de Ocaña fue interceptado por hombres armados, que lo obligaron a dejar el volante y acompañarlos.

Se desconoce si sus captores engrosan las filas de un grupo armado o la delincuencia común, pero el caso es investigado por las autoridades locales y tanto el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, como el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar pidieron su prota liberación.

RELACIONADO Liberaron a profesora secuestrada cuando iba a trabajar en una escuela de Convención

¿Qué dicen las autoridades locales?

Tras conocer la noticia, el gobernador Villamizar solicitó a los captores de Tamayo “respetar su vida, su integridad física y buscar los caminos que permitan devolverlo al seno de su hogar. Sergio es un joven trabajador, un joven dedicado a su profesión, una persona que está avanzando en sacar adelante su proyecto de vida y esperamos que pueda lograrse su liberación de manera inmediata”.

Un llamado al que se suma el alcalde Cañizares: “Como primera autoridad del municipio de Ocaña expreso toda mi solidaridad con el doctor Elmer Tamayo, tras enterarnos sobre el secuestro de su hijo en un municipio del sur del Cesar. Rechazamos este tipo de actos y pedimos a sus captores, ante todo, el derecho a la vida y su pronta liberación”.

El límite entre Cesar y Norte de Santander se ha convertido en un sector marcado por el secuestro:

Si bien el secuestro ocurrió en el departamento vecino, el secuestro impacta a varias familias en el municipio. En sus palabras:

“Estos hechos, tristemente, se siguen presentando en la región, afectan núcleos familiares y generan intranquilidad. A pesar de que son hechos que no se presentan en el municipio de Ocaña, siguen afectando a familias ocareñas”.

A finales de agosto, cuatro personas habían sido secuestradas en el departamento del Cesar, entre ellas un menor de 16 años, también en Río de Oro, y la expersonera del municipio de Tamalameque Yenni Vanesa Salazar Zabaleta, por la que el ELN estaba pidiendo 15.000 millones de pesos.